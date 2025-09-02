Hơn 8.000 quân nhân NATO tham gia cuộc tập trận Quadriga 2025

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Đức Carsten Breuer cho biết hơn 8.000 quân nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia cuộc tập trận Quadriga 2025 do Đức dẫn đầu, bắt đầu từ ngày 18/8.



Phát biểu họp báo ở Berlin, Tổng tham mưu trưởng Breuer nêu rõ trong cuộc tập trận lần này, hơn 8.000 quân nhân từ 14 quốc gia NATO, cùng 40 tàu chiến, 30 máy bay và hơn 1.800 phương tiện đang thực hành việc đưa quân cũng như vận chuyển thiết bị đến Litva bằng đường biển, đường bộ và đường không.

Bộ Tư lệnh tác chiến của Quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ phụ trách cuộc tập trận năm nay.



Theo kế hoạch, cuộc tập trận Quadriga 2025 diễn ra đến ngày 30/9. Các giai đoạn riêng biệt của cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại Đức, Litva, Phần Lan và Biển Baltic./.



Hơn 2.000 binh sỹ tham gia tập trận của CSTO tại Belarus Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh công cộng, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp, các nhóm phá hoại và trinh sát.