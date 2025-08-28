Toàn bộ thành viên NATO đạt mức chi tiêu quốc phòng

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/8 cho biết toàn bộ 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2025, đúng với mục tiêu mà liên minh đặt ra từ năm 2014.



Trong thông báo, NATO cho biết toàn bộ các nước đồng minh dự kiến sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm 2025, với tổng chi tiêu quốc phòng của liên minh vượt 1.500 tỷ USD trong năm nay, trong đó một số quốc gia như Tây Ban Nha, Bỉ và Italy đã công bố kế hoạch đạt mức 2% GDP ngay trước thềm thượng đỉnh của khối tại La Haye.



Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 tại La Haye (Hà Lan) đã thông qua mục tiêu mới về tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, các đồng minh NATO cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Con số này bao gồm 3,5% cho chi tiêu quân sự trực tiếp và 1,5% cho các khoản đầu tư hỗ trợ như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.



Giới quan sát nhận định việc đạt được ngưỡng 2% đã cho thấy nỗ lực đáng kể, song để thực hiện mục tiêu mới 5% sẽ là thách thức lớn đối với nhiều nước châu Âu.



Mặc dù một số nước châu Âu có thể gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong nước, dẫn đến việc chậm trễ trong tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng một số thành viên của NATO như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã đặt mục tiêu nâng mức chi tới 5% GDP trong vài năm tới.

Dự báo, riêng năm 2025, Ba Lan sẽ trở thành nước chi tiêu quốc phòng cao nhất trong NATO, với tỷ lệ 4,48% GDP.



Là một trong những thành viên sáng lập NATO, Mỹ giữ vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an ninh cho châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Gần đây, Lầu Năm Góc cho biết đang tiến hành rà soát các hoạt động triển khai quân sự toàn cầu, đồng thời cảnh báo khả năng cắt giảm hiện diện tại châu Âu.



Giới chức NATO khẳng định việc các nước châu Âu thực hiện đúng cam kết chi tiêu là yếu tố then chốt nhằm duy trì khả năng răn đe và phòng thủ chung./.

