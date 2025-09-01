Hơn 2.000 binh sỹ tham gia tập trận của CSTO tại Belarus

Hơn 2000 binh sỹ sẽ tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, khởi động ngày 31/8 tại Belarus, theo Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko.

Ông Muraveiko lưu ý rằng các cuộc tập trận thường niên của CSTO bao gồm các chương trình "Tương tác," "Echelon," "Tìm kiếm" và "Ranh giới."

Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh công cộng, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp, các nhóm phá hoại và trinh sát.

Đây là các cuộc cuộc tập trận có quy mô khá lớn và đồ sộ, với sự tham gia của hơn 2 nghìn quân nhân và 450 đơn vị thiết bị, bao gồm chín máy bay chiến đấu và trực thăng, hơn 70 loại UAV khác nhau, vị tướng Belarus nói.

Theo vị tướng này, các phương pháp hiện đại được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây sẽ được sử dụng, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, hệ thống robot, thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để liên lạc.

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại thao trường Losvido và Lepelsky ở tỉnh Vitebsk và sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 9./.

