Tập trận chung Mỹ-Ai Cập Bright Star 2025 tại các căn cứ quân sự của Ai Cập

Ngày 30/8, cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Ai Cập mang tên "Bright Star 2025" đã khởi động tại các thao trường huấn luyện chiến đấu của Căn cứ Quân sự Mohamed Naguib cũng như một số căn cứ hải quân và không quân của Ai Cập.

Quân đội Ai Cập cho biết cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 10/9, với sự tham gia của 44 quốc gia, trong đó có 14 quốc gia tham gia trực tiếp với hơn 8.000 quân, 30 quốc gia tham gia với tư cách quan sát viên.

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các đơn vị cảnh sát dân sự Ai Cập cũng như đại diện của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.