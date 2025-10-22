NATO tiến hành tập trận hạt nhân quy mô lớn tại Hà Lan

Thế giới

NATO bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân kéo dài hai tuần tại Hà Lan với sự tham gia của 14 quốc gia, hơn 70 máy bay và 2.000 binh sỹ, nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng trong nhiệm vụ răn đe chiến lược.

Cuộc tập trận hạt nhân thường niên của NATO "Steadfast Noon" tại Hà Lan. (Nguồn: Euro News)
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/10 đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” tại căn cứ không quân Volkel (Hà Lan).

Theo kế hoạch, cuộc tập trận kéo dài hai tuần, với hơn 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên cùng khoảng 2.000 binh sỹ. Dù không sử dụng vũ khí hạt nhân thật, nhưng hoạt động này được xem là bước kiểm tra năng lực sẵn sàng của NATO trong trường hợp phải sử dụng “vũ khí răn đe cuối cùng.”

Năm nay, NATO lần đầu tiên cho phép một nhóm nhỏ phóng viên tiếp cận trực tiếp khu vực diễn tập, đánh dấu bước chuyển hướng trong chính sách minh bạch của liên minh quân sự này. Trước đây, NATO hầu như giữ bí mật tuyệt đối về các hoạt động liên quan đến năng lực hạt nhân và không công bố tên cuộc tập trận.

Đại tá Không quân Mỹ Daniel Bunch, Trưởng Bộ phận Tác chiến hạt nhân của NATO, cho biết: “Đây không phải là hành động phô trương vũ lực mà là phần thường xuyên trong nhiệm vụ của chúng tôi – thể hiện năng lực toàn diện mà liên minh sở hữu.”

Dù mức độ tiếp cận của báo chí được mở rộng, công tác bảo mật vẫn rất nghiêm ngặt. Phóng viên chỉ được quan sát các tiêm kích của Hà Lan và Đức cất cánh, song không được phép chứng kiến quá trình chuẩn bị hoặc nạp các mô hình bom huấn luyện.

Kho vũ khí hạt nhân của NATO chủ yếu dựa trên các đầu đạn của Mỹ được bố trí tại một số căn cứ ở châu Âu. Trước những hoài nghi về cam kết của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump, giới chỉ huy NATO khẳng định “vai trò của Mỹ trong răn đe hạt nhân không hề thay đổi.”

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh NATO tăng cường cảnh giác trước các vụ xâm nhập không phận ở Ba Lan và Estonia cùng loạt sự cố máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, Tư lệnh Không quân Hà Lan Marcel van Egmond cho biết mức độ an ninh tại các căn cứ tham gia tập trận “vẫn được duy trì ở mức cao, không cần thêm biện pháp đặc biệt”./.

