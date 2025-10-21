Nga: Các thành viên NATO ở châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Moskva

Theo RIA Novosti, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga, với nhiệm vụ là nhanh chóng cung cấp đầy đủ nguồn lực cho Lực lượng Phản ứng liên minh của NATO.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng người đứng đầu các cơ quan an ninh và tình báo các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở Samarkand, ông Naryshkin nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn nhận thấy các đồng minh châu Âu trong NATO đang chuẩn bị cho chiến tranh với đất nước chúng tôi. Nhiệm vụ đã được đặt ra là nhanh chóng bảo đảm mọi nguồn lực cần thiết cho Lực lượng Phản ứng Liên minh của NATO được thành lập cho mục đích này."

"Một quá trình đã được khởi động nhằm tăng mạnh sản lượng của tổ hợp công nghiệp-quân sự châu Âu. Các cuộc diễn tập huy động và chiến dịch tuyên truyền trong dân chúng về cái gọi là mối đe dọa tấn công không thể tránh khỏi từ Moskva đã trở nên thường xuyên,” ông Naryshkin cho biết.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 16/10 cho rằng các cơ quan tình báo của những nước thành viên hàng đầu NATO đang đóng vai trò tổ chức và điều phối trong việc gây mất ổn định tình hình tại nhiều khu vực trên thế giới.

Theo ông Bortnikov, phương Tây đang sử dụng mọi biện pháp sẵn có nhằm cản trở quá trình khách quan hướng tới việc hình thành một cấu trúc mới của quan hệ quốc tế dựa trên các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền thực chất, an ninh không thể chia cắt, không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng lợi ích quốc gia của từng nước.

Ông nêu rõ: “Các cơ quan tình báo của những nước NATO hàng đầu đóng vai trò chủ chốt trong quá trình này. Họ trực tiếp liên quan đến sự xuất hiện của phần lớn các điểm nóng hiện nay - ở Trung Đông, châu Phi, châu Á và châu Âu."

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 57 của Hội đồng người đứng đầu cơ quan an ninh và tình báo các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tại Uzbekistan, ông Bortnikov nhấn mạnh NATO đang mở rộng hiện diện sang khu vực SNG dưới danh nghĩa hỗ trợ các nước hiện đại hóa quân đội, trang bị cho cơ quan tình báo và cơ quan thực thi pháp luật.

Ông cũng lưu ý các tổ chức phi chính phủ châu Âu đã được giao nhiệm vụ phá vỡ các mối liên hệ giữa các nước trong SNG./.

Moskva cáo buộc NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga, Belarus Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết NATO đang duy trì lực lượng khoảng 60.000 quân, tăng cường huấn luyện, tác chiến và thu thập thông tin tình báo gần biên giới Nga, Belarus.