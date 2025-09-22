Thế giới

Châu Âu

Không quân Thụy Sĩ đưa tiêm kích F/A-18 tham gia cuộc tập trận của NATO

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận 5 tiêm kích F/A-18 cùng lực lượng nước này dự tập trận đa quốc gia Tiger Meet tại Bồ Đào Nha, nhằm tăng cường hợp tác và năng lực tác chiến chung với các đối tác NATO.

Đài Trang
Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ. (Ảnh: SWI)
Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ. (Ảnh: SWI)

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận lực lượng vũ trang nước này tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bồ Đào Nha.

Tuyên bố nêu rõ 5 máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Tiger Meet của NATO tại Beja, miền Nam Bồ Đào Nha, từ ngày 22/9 đến ngày 3/10.

Cuộc tập trận thường niên quy mô lớn này là một trong những cuộc tập trận tác chiến không quân quan trọng nhất ở châu Âu, nhằm mục đích tăng cường tiềm lực quốc phòng xuyên quốc gia và phát triển hợp tác giữa các thành viên NATO và các quốc gia đối tác.

Khóa huấn luyện sẽ tập trung vào việc phối hợp chiến thuật và sử dụng hiệu quả các phương tiện chiến đấu trên không, đặc biệt chú trọng đến việc lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các hoạt động không quân chung.

Năm nay, Tiger Meet ghi nhận sự hiện diện của lực lượng vũ trang 13 quốc gia, triển khai hơn 50 máy bay chiến đấu và khoảng 1.500 quân nhân.

Dù không phải thành viên NATO, Thụy Sĩ thường xuyên tham gia các cuộc tập trận này như một phần của chương trình Đối tác vì Hòa bình của tổ chức quân sự này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Không quân Thụy Sĩ #NATO #Tiger Meet #tập trận không quân #máy bay chiến đấu F/A-18 Tây Ban Nha Thụy Sĩ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Trong không khí rộn ràng của mùa Thu nước Đức, Lễ hội Oktoberfest lần thứ 190-sự kiện bia lớn nhất thế giới-đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về.

Tư lệnh quân đội Nga phụ trách quân khu trung tâm Alexander Lapin tham dự cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tư lệnh quân khu tại Moskva, ngày 15/5/2024. (Ảnh: Sputnik)

Nga miễn nhiệm cựu chỉ huy chiến dịch Ukraine

Thượng tướng Alexander Lapin, từng giữ vai trò chỉ huy các mũi tác chiến quan trọng tại Ukraine, vừa bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ và dự kiến đảm nhiệm công tác hỗ trợ cựu chiến binh ở Tatarstan.

Binh sỹ Serbia trong một cuộc diễu hành. Ảnh: serbia.com

Serbia: Tổ chức duyệt binh lớn nhất trong lịch sử

Với khoảng 10.000 binh sỹ tham gia, Serbia vừa tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại thủ đô Belgrade, được giới chức mô tả là màn trình diễn sức mạnh quân đội lớn nhất trong lịch sử nước này.

Chị Nguyễn Thị Bích Diệp của ASVI và Francesco Maringiò của Fondazione Italy-Vietnam ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Nhiều cơ hội mới cho sinh viên Việt Nam tại Italy

Việc ký thỏa thuận giữa ASVI với WAI và FIV sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Italy ngày càng sâu sắc.