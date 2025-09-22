Không quân Thụy Sĩ đưa tiêm kích F/A-18 tham gia cuộc tập trận của NATO

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận lực lượng vũ trang nước này tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bồ Đào Nha.

Tuyên bố nêu rõ 5 máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Tiger Meet của NATO tại Beja, miền Nam Bồ Đào Nha, từ ngày 22/9 đến ngày 3/10.

Cuộc tập trận thường niên quy mô lớn này là một trong những cuộc tập trận tác chiến không quân quan trọng nhất ở châu Âu, nhằm mục đích tăng cường tiềm lực quốc phòng xuyên quốc gia và phát triển hợp tác giữa các thành viên NATO và các quốc gia đối tác.

Khóa huấn luyện sẽ tập trung vào việc phối hợp chiến thuật và sử dụng hiệu quả các phương tiện chiến đấu trên không, đặc biệt chú trọng đến việc lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các hoạt động không quân chung.

Năm nay, Tiger Meet ghi nhận sự hiện diện của lực lượng vũ trang 13 quốc gia, triển khai hơn 50 máy bay chiến đấu và khoảng 1.500 quân nhân.

Dù không phải thành viên NATO, Thụy Sĩ thường xuyên tham gia các cuộc tập trận này như một phần của chương trình Đối tác vì Hòa bình của tổ chức quân sự này./.

