NATO họp khẩn sau vụ 3 tiêm kích Nga bị cho đã xâm nhập không phận Estonia

Reuters đưa tin hai quan chức thạo tin ngày 21/9 cho biết Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp vào ngày 23/9 để thảo luận vụ Nga vi phạm không phận Estonia.

Estonia cho hay 3 máy bay tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm nhập không phận Estonia mà không được phép hôm 19/9 và lưu lại tổng cộng 12 phút trước khi bị buộc phải rời đi.

Estonia đã yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Washington sau sự việc mà nước này mô tả là một vụ “xâm nhập trắng trợn chưa từng có."

Điều 4 quy định các thành viên NATO sẽ tham vấn với nhau bất cứ khi nào một trong số thành viên cho rằng lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của đất nước bị đe dọa.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/9 phủ nhận thông tin cho rằng ba tiêm kích MiG-31 của nước này đã xâm phạm không phận Estonia, sau khi NATO cho biết đã điều máy bay chặn và cảnh báo chúng rời đi.

Bộ cho biết các tiêm kích đang thực hiện “chuyến bay theo kế hoạch… tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế và không vi phạm biên giới các quốc gia khác, điều này đã được xác nhận bằng hệ thống giám sát khách quan.”

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 19/9 cho rằng việc ba máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Estonia, quốc gia thành viên NATO, là “hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm."

Trên X, bà Kallas viết: “Đây là lần vi phạm không phận EU thứ 3 chỉ trong vài ngày và tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường năng lực phòng thủ bằng nguồn lực châu Âu. Ông Putin đang thử thách quyết tâm của phương Tây. Chúng ta không được tỏ ra yếu đuối.”

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang do cuộc xung đột ở Ukraine, vụ việc diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi hơn 20 thiết bị bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan đêm 9-10/9.

Khi đó, các tiêm kích NATO đã bắn hạ một số chiếc và giới chức phương Tây cho rằng Moskva đang thử phản ứng và quyết tâm của liên minh.

Ngay sau đó, NATO đã tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng thủ tập thể, với chương trình Kiểm soát Không phận được triển khai 24/7 nhằm đảm bảo an ninh bầu trời cho các quốc gia thành viên.

Còn Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có phản ứng cứng rắn, khẳng định nước này sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng trước bất kỳ hành vi tấn công nào.

Lực lượng không quân Ba Lan, với sự hỗ trợ của các đồng minh NATO, đã điều động máy bay chiến đấu F-35 và F-16 để theo dõi và đánh chặn các UAV, với 16 thiết bị đã bị bắn hạ trong không phận NATO./.

