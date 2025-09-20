Nga bác bỏ cáo buộc tiêm kích xâm phạm không phận Estonia

AFP đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/9 phủ nhận thông tin cho rằng ba tiêm kích MiG-31 của nước này đã xâm phạm không phận Estonia, sau khi NATO cho biết đã điều máy bay chặn và cảnh báo chúng rời đi.

Bộ cho biết các tiêm kích đang thực hiện “chuyến bay theo kế hoạch… tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế và không vi phạm biên giới các quốc gia khác, điều này đã được xác nhận bằng hệ thống giám sát khách quan.”

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 19/9 cho rằng việc ba máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Estonia, quốc gia thành viên NATO, là “hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm."

Trên X, bà Kallas viết: “Đây là lần vi phạm không phận EU thứ 3 chỉ trong vài ngày và tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường năng lực phòng thủ bằng nguồn lực châu Âu. Ông Putin đang thử thách quyết tâm của phương Tây. Chúng ta không được tỏ ra yếu đuối”./.

Canada triệu đại sứ Nga về vụ xâm phạm không phận Ba Lan Ngoại trưởng Canada Anita Anand nhấn mạnh việc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan cũng đồng nghĩa xâm phạm không phận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).