Canada triệu đại sứ Nga về vụ xâm phạm không phận Ba Lan

Ngoại trưởng Canada Anita Anand nhấn mạnh việc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan cũng đồng nghĩa xâm phạm không phận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Canada Anita Anand. (Nguồn: Anadolu)
Bộ Ngoại giao Canada ngày 13/9 (giờ địa phương) đã triệu Đại sứ Nga Oleg Stepanov để “chính thức chỉ trích” vụ thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga bay qua không phận Ba Lan.

Trước đó, Ba Lan đã bắn hạ một số UAV trên không phận nước này với sự yểm trợ của máy bay quân sự từ các đồng minh NATO. Đây là lần đầu tiên một thành viên của NATO được biết đến là đã nổ súng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ba Lan cho biết các UAV đã xâm nhập không phận trong nhiều giờ và mảnh vỡ đã được thu thập ở nhiều khu vực./.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ UAV bị bắn hạ ở Wyryki. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Nga: Ba Lan từ chối tham vấn về sự cố UAV

Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan “chưa sẵn sàng” tiếp nhận đề nghị tham vấn từ phía Nga liên quan sự cố UAV.

Hiện trường vụ tấn công.(Nguồn: mezha.net)

Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu hàng đầu của Nga

Một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất Nga gây cháy. Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa.

Khách tham dự thưởng thức phở bò - món ăn truyền thống được nêm nếm bằng chính các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Quảng bá ngành gia vị Việt Nam đến doanh nghiệp Mỹ

Định vị của gia vị Việt Nam ngày một tiếp tục phát triển và mở rộng, chiếm vị trí rất quan trọng trên thị trường; đó là lý do mà thị trường gia vị Việt Nam càng ngày càng được phát triển và mở rộng.

Đại lộ số 5 ở thủ đô La Habana chìm trong bóng tối do sự cố mất điện diện rộng vào chiều tối 7/9. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc

Hệ thống điện SEN của Cuba đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, có thể liên quan đến việc ngừng hoạt động bất ngờ của nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nhà máy điện lớn nhất của nước này.