Canada triệu đại sứ Nga về vụ xâm phạm không phận Ba Lan

Bộ Ngoại giao Canada ngày 13/9 (giờ địa phương) đã triệu Đại sứ Nga Oleg Stepanov để “chính thức chỉ trích” vụ thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga bay qua không phận Ba Lan.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand nhấn mạnh việc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan cũng đồng nghĩa xâm phạm không phận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, Ba Lan đã bắn hạ một số UAV trên không phận nước này với sự yểm trợ của máy bay quân sự từ các đồng minh NATO. Đây là lần đầu tiên một thành viên của NATO được biết đến là đã nổ súng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ba Lan cho biết các UAV đã xâm nhập không phận trong nhiều giờ và mảnh vỡ đã được thu thập ở nhiều khu vực./.

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Ba Lan điều tra vụ UAV xâm nhập lãnh thổ Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết phía Ba Lan đã thừa nhận khả năng các UAV có thể xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và nhấn mạnh Ba Lan “đã vội vàng đổ lỗi cho Nga."