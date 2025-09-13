Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Ba Lan điều tra vụ UAV xâm nhập lãnh thổ

Theo RIA Novosti, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 12/9 cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với chính quyền Warsaw trong việc điều tra vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, ông Nebenzia nhấn mạnh: "Nếu phía Ba Lan thực sự quan tâm đến việc giảm căng thẳng, thay vì khoét sâu căng thẳng, chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp Ba Lan tận dụng các đề xuất này thay vì tiến hành kiểu ngoại giao loa phóng thanh tại các diễn đàn đa phương."

Bên cạnh đó, ông Nebenzia cho biết phía Ba Lan đã thừa nhận khả năng các UAV có thể xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và nhấn mạnh Ba Lan “đã vội vàng đổ lỗi cho Nga mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào."

Quan chức này cũng cáo buộc Ukraine muốn lôi kéo thêm nhiều quốc gia vào xung đột với Nga và “không quan tâm đến hậu quả của sự leo thang."

Trước đó, ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9 trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.

Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rõ ràng rằng không có mục tiêu nào được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ba Lan và các thiết bị bay không người lái của Nga tấn công Ukraine đêm 9/9 chỉ có phạm vi hoạt động không quá 700km. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những cáo buộc của Ba Lan chỉ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong buổi họp của Hội đồng NATO về Điều 4 (được tổ chức theo yêu cầu của Ba Lan) cũng không thể trả lời câu hỏi về sự hiện diện của “bằng chứng” liên quan, đồng thời cho biết “cuộc điều tra về những gì đã xảy ra vẫn đang được tiến hành."

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng cùng Bộ Quốc phòng Nga tham vấn với Ba Lan về vấn đề liên quan nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan cho biết trong hai ngày 9-10/9 đã có tới 19 UAV xâm nhập không phận nước này, trong đó một số bay sâu tới 300km. Trong thông điệp ngày 12/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và một số quan chức của nước này đều bác bỏ khả năng vụ việc chỉ là “sự cố ngoài ý muốn,” trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quốc gia này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự về vụ việc trên. Theo ông Donald Tusk, đây là “tình huống gần nhất với nguy cơ xung đột công khai kể từ Thế chiến thứ II”, song nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy Ba Lan đang trên bờ vực chiến tranh

Trong một tuyên bố liên quan đến vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ triển khai 3 máy bay chiến đấu Rafale tới hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông của châu Âu./.

NATO tăng cường phòng thủ không phận sau vụ UAV bay vào Ba Lan NATO đã tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng thủ tập thể, với chương trình Kiểm soát Không phận được triển khai 24/7 nhằm đảm bảo an ninh bầu trời cho các quốc gia thành viên.