Ba Lan kêu gọi HĐBA họp khẩn về vụ UAV xâm phạm không phận

Ba Lan ngày 11/9 thông báo đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về hành động xâm phạm không phận Ba Lan, 1 ngày sau khi Vacsava cáo buộc Moskva tiến hành cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Ba Lan.



Trong chuyến thị sát một căn cứ không quân ở miền Tây Ba Lan, Tổng thống Karol Nawrocki cùng ngày cho rằng vụ việc nêu trên là “nỗ lực nhằm thử phản ứng của NATO và khả năng sẵn sàng của chúng ta.”



Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn để thảo luận về “vụ xâm phạm không phận Ba Lan do Nga gây ra”, song không nêu rõ thời gian cụ thể.

Sau đó trong ngày 11/9, Hội đồng An ninh quốc gia Ba Lan cũng nhóm họp, còn Bộ trưởng Quốc phòng sẽ báo cáo trước Quốc hội.



Ba Lan đã tăng cường an ninh, đình chỉ không lưu dọc biên giới phía Đông với Belarus và Ukraine đối với các chuyến bay dân sự hoạt động ở độ cao 3 km, kể cả UAV, cho đến ngày 9/12.

Ba Lan cũng thông báo đóng các cửa khẩu còn mở với Belarus từ ngày 12/9 do cuộc tập trận Zapad (Phía Tây) mà Minsk tổ chức cùng Moskva./.

Nga bác bỏ cáo buộc UAV xâm phạm không phận Ba Lan Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/9 khẳng định các thiết bị bay không người lái tấn công Ukraine không vượt quá phạm vi hoạt động 700km, bác bỏ cáo buộc Moskva vi phạm không phận Ba Lan.