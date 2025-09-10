Ba Lan triệu Đại biện lâm thời Nga sau khi bắn hạ thiết bị bay không người lái

Theo RIA Novosti/AFP, truyền thông Nga đưa tin Ba Lan ngày 10/9 đã triệu Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw Andrei Ordash sau khi Ba Lan tuyên bố bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận đêm trước.

Nhà ngoại giao Nga xác nhận được triệu tới Bộ Ngoại giao Ba Lan lúc 12h00 (giờ địa phương), song cho biết Warsaw chưa đưa ra được bằng chứng khẳng định các thiết bị này có nguồn gốc từ Nga.

Ông Ordash khẳng định: “Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô căn cứ. Không có bằng chứng nào cho thấy các thiết bị này có nguồn gốc từ Nga.”

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo đã chính thức yêu cầu NATO kích hoạt Điều 4 của Hiến chương NATO, tiến hành tham vấn tập thể giữa các nước thành viên.

Ông nhấn mạnh quân đội Ba Lan coi đây là “hành vi xâm phạm chưa từng có tiền lệ” đối với không phận Ba Lan bằng UAV, “gây ra mối đe dọa thực sự.”

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng phụ trách an ninh quốc gia sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này vào đêm qua.

Vụ việc đã khiến quân đội Ba Lan phải huy động lực lượng phòng không của nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đánh chặn.

Hiện quân đội cho biết đã hoàn tất việc ngăn chặn các UAV xâm phạm không phận Ba Lan sau khi nước này cùng các đồng minh trong NATO và Liên minh châu Âu (EU) triển khai máy bay bắn hạ các vật thể này.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và xác định vị trí các vật thể có thể đã rơi trong lãnh thổ Ba Lan vẫn đang được tiến hành.

Thông báo của quân đội cho biết đây là vụ vi phạm không phận chưa từng thấy của các UAV và có nguy cơ gây ra “mối đe dọa thực sự”. Cảnh sát cho biết đã phát hiện 1 UAV bị hư hại ở làng Czosnowka, miền Đông Ba Lan. Quân đội Ba Lan cũng đã gửi lời cảm ơn NATO và lực lượng Không quân Hà Lan đã hỗ trợ Warsaw.

Trong khi đó, đài truyền hình tư nhân Polsat News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết 1 UAV đã rơi trúng một tòa chung cư ở Wyryki, miền Đông Ba Lan, nhưng không có ai bị thương.

Do triển khai các hoạt động quân sự để ngăn chặn các UAV xâm phạm không phận, Ba Lan đã tạm thời đóng cửa 4 sân bay tại Warsaw, Modlin, Rzeszow và Lublin.

Theo thông tin cập nhật từ người phát ngôn Cơ quan Dịch vụ hàng không Ba Lan (PAZP), hiện 3 sân bay ở Vácsava, Modlin và Rzeszow được được mở cửa trở lại, trong khi sân bay ở Lublin vẫn tạm thời ngừng hoạt động.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố EU đoàn kết với Ba Lan, đồng thời cho rằng vụ việc này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng an ninh của một nước thành viên là an ninh của toàn liên minh.

Người phát ngôn của NATO cho biết Tổng Thư ký Mark Rutte đang liên lạc chặt chẽ với ban lãnh đạo Ba Lan sau vụ việc trên. Dự kiến, phiên họp thường kỳ của liên minh quân sự này vào ngày 10/9 sẽ thảo luận cách thức ứng phó của NATO trước việc UAV xâm phạm không phận Ba Lan./.

