Nga: Ba Lan từ chối tham vấn về sự cố UAV

RIA Novosti đưa tin ngày 14/9, Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan “chưa sẵn sàng” tiếp nhận đề nghị tham vấn từ phía Nga liên quan sự cố UAV, đồng thời cho rằng đây giống như một hành động khiêu khích từ giới chức Warsaw.

Ông Ulyanov nói dù chưa có chi tiết đầy đủ về vụ việc nhưng đã xuất hiện kết luận rằng Nga “muốn gây bất ổn tình hình ở Ba Lan.”

Ông đặt câu hỏi: “Vì mục đích gì? Có thể gây bất ổn chỉ với 19 UAV không vũ trang hay sao? Rất nhiều câu hỏi cơ bản chưa có lời giải đáp.”

Theo ông, Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị tham vấn song phía Ba Lan không sẵn sàng tiếp nhận, “giống như một sự khiêu khích hoặc hiểu lầm mà phía Ba Lan không muốn làm rõ."

Trong khi đó, theo RIA Novosti, ngày 12/9, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với chính quyền Warsaw trong việc điều tra vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, ông Nebenzia nhấn mạnh: "Nếu phía Ba Lan thực sự quan tâm đến việc giảm căng thẳng, thay vì khoét sâu căng thẳng, chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp Ba Lan tận dụng các đề xuất này thay vì tiến hành kiểu ngoại giao loa phóng thanh tại các diễn đàn đa phương."

Bên cạnh đó, ông Nebenzia cho biết phía Ba Lan đã thừa nhận khả năng các UAV có thể xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và nhấn mạnh Ba Lan “đã vội vàng đổ lỗi cho Nga mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào."

Quan chức này cũng cáo buộc Ukraine muốn lôi kéo thêm nhiều quốc gia vào xung đột với Nga và “không quan tâm đến hậu quả của sự leo thang."

Trước đó, Chính phủ Ba Lan cho biết trong hai ngày 9-10/9 đã có tới 19 UAV xâm nhập không phận nước này, trong đó một số bay sâu tới 300km.

Trong thông điệp ngày 12/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và một số quan chức của nước này đều bác bỏ khả năng vụ việc chỉ là “sự cố ngoài ý muốn,” trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quốc gia này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự về vụ việc trên. Theo ông Donald Tusk, đây là “tình huống gần nhất với nguy cơ xung đột công khai kể từ Thế chiến thứ II,” song nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy Ba Lan đang trên bờ vực chiến tranh

Trong một tuyên bố liên quan đến vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ triển khai 3 máy bay chiến đấu Rafale tới hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông của châu Âu.

Chiều 12/9 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã tổ chức phiên họp khẩn theo đề nghị của Ba Lan để thảo luận về vụ 19 thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này./.

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Ba Lan điều tra vụ UAV xâm nhập lãnh thổ Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết phía Ba Lan đã thừa nhận khả năng các UAV có thể xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và nhấn mạnh Ba Lan “đã vội vàng đổ lỗi cho Nga."