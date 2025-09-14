Đến lượt Romania tuyên bố UAV Nga xâm phạm không phận

Thế giới

Romania - thành viên NATO - đã nhiều lần phát hiện mảnh vỡ UAV rơi xuống lãnh thổ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, đặc biệt khi Moskva tăng cường tấn công các cảng của Ukraine.

Ảnh minh họa. (Nguồn: World History Commons)

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Romania ngày 13/9 cho biết không phận nước này đã bị một thiết bị bay không người lái xâm phạm trong lúc Nga tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine lân cận.

Sự việc diễn ra sau khi Ba Lan trong tuần này lên án việc UAV Nga xâm nhập không phận và kêu gọi Moskva tránh các hành động “khiêu khích” thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, 2 máy bay tiêm kích F-16 đã được điều động cuối ngày 13/9 để giám sát tình hình sau các đợt tập kích.

Các tiêm kích này “phát hiện một UAV trong không phận quốc gia” và theo dõi cho đến khi nó “biến mất khỏi màn hình radar” gần làng Chilia Veche./.

