Đến lượt Romania tuyên bố UAV Nga xâm phạm không phận

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Romania ngày 13/9 cho biết không phận nước này đã bị một thiết bị bay không người lái xâm phạm trong lúc Nga tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine lân cận.

Sự việc diễn ra sau khi Ba Lan trong tuần này lên án việc UAV Nga xâm nhập không phận và kêu gọi Moskva tránh các hành động “khiêu khích” thêm.

Romania - thành viên NATO - đã nhiều lần phát hiện mảnh vỡ UAV rơi xuống lãnh thổ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, đặc biệt khi Moskva tăng cường tấn công các cảng của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, 2 máy bay tiêm kích F-16 đã được điều động cuối ngày 13/9 để giám sát tình hình sau các đợt tập kích.

Các tiêm kích này “phát hiện một UAV trong không phận quốc gia” và theo dõi cho đến khi nó “biến mất khỏi màn hình radar” gần làng Chilia Veche./.

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Ba Lan điều tra vụ UAV xâm nhập lãnh thổ Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết phía Ba Lan đã thừa nhận khả năng các UAV có thể xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và nhấn mạnh Ba Lan “đã vội vàng đổ lỗi cho Nga."