Thế giới

Châu Âu

Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu hàng đầu của Nga

Một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất Nga gây cháy. Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa.

Hiện trường vụ tấn công.(Nguồn: mezha.net)
Hiện trường vụ tấn công.(Nguồn: mezha.net)

Theo AFP, ngày 13/9, một quan chức Nga cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất nước này, gây cháy và thiệt hại nhẹ.

Tổ hợp thuộc Tập đoàn dầu khí Bashneft, nằm ở ngoại ô thành phố Ufa, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.400 km.

Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa, tạo cột khói lớn bốc lên trời.

Người đứng đầu vùng Bashkortostan, ông Radiy Khabirov, viết trên Telegram: “Hôm nay cơ sở của Bashneft đã bị tấn công khủng bố bằng thiết bị bay dạng máy bay.”

Ông cho biết một UAV lao trúng nhà máy, chiếc còn lại bị bắn hạ.

Quan chức này cho biết thêm: “Không có thương vong. Cơ sở sản xuất chỉ bị hư hại nhẹ, đám cháy đã bùng phát và đang được dập tắt” ./.

(Vietnam+)
#UAV #nhà máy lọc dầu #Bashneft Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Anh ký hợp đồng hơn 500 triệu USD với Google Cloud

Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội để London "triển khai cùng một công nghệ" với Washington, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tình báo và an ninh vốn đã rất sâu rộng giữa hai đồng minh.