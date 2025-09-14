Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu hàng đầu của Nga

Theo AFP, ngày 13/9, một quan chức Nga cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất nước này, gây cháy và thiệt hại nhẹ.

Tổ hợp thuộc Tập đoàn dầu khí Bashneft, nằm ở ngoại ô thành phố Ufa, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.400 km.

Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa, tạo cột khói lớn bốc lên trời.

Người đứng đầu vùng Bashkortostan, ông Radiy Khabirov, viết trên Telegram: “Hôm nay cơ sở của Bashneft đã bị tấn công khủng bố bằng thiết bị bay dạng máy bay.”

Ông cho biết một UAV lao trúng nhà máy, chiếc còn lại bị bắn hạ.

Quan chức này cho biết thêm: “Không có thương vong. Cơ sở sản xuất chỉ bị hư hại nhẹ, đám cháy đã bùng phát và đang được dập tắt” ./.

