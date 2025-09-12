Nga cáo buộc Ukraine tấn công trung tâm huấn luyện tại Zaporizhzhia

Reuters đưa tin Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 11/9 cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện tại cơ sở này.

Giới chức nhà máy thông báo không có thương vong và đang làm rõ thông tin về mức độ thiệt hại.

Reuters chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này.

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ những tuần đầu của chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022.

Hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc nổ súng hoặc có hành động có thể dẫn tới một sự cố hạt nhân./.

