Nga cáo buộc Ukraine tấn công trung tâm huấn luyện tại Zaporizhzhia

Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 11/9 cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện tại cơ sở này.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Nguồn: THX/TTXVN)
Reuters đưa tin Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 11/9 cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện tại cơ sở này.

Giới chức nhà máy thông báo không có thương vong và đang làm rõ thông tin về mức độ thiệt hại.

Reuters chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này.

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ những tuần đầu của chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022.

Hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc nổ súng hoặc có hành động có thể dẫn tới một sự cố hạt nhân./.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác với EU, ủng hộ Việt Nam-EU sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nga bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan

Nga bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan

Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9, trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.