EU lên kế hoạch hỗ trợ Ukraine, chuẩn bị vòng trừng phạt mới đối với Nga

Ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 10/9 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời mở rộng hợp tác công nghệ để nâng cao năng lực phòng thủ của khu vực.

Trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu, bà von der Leyen nhấn mạnh việc thành lập “Liên minh thiết bị bay không người lái (drone)” cùng Ukraine, nhằm giúp nước này duy trì ưu thế trong cuộc xung đột với Nga.

Bên cạnh đó, EU cũng đang phát triển hệ thống “Eastern Flank Watch” để giám sát biên giới phía Đông bằng công nghệ không gian và xây dựng một “bức tường drone” theo đề xuất của các quốc gia vùng Baltic.

Bà cũng cho biết EU đã cung cấp gần 170 tỷ euro (khoảng 199 tỷ USD) hỗ trợ cho Ukraine và đang xây dựng các cơ chế mới nhằm đảm bảo sự hỗ trợ này được duy trì lâu dài. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để thiết lập khoản vay dành cho Ukraine.

Đối với Nga, bà von der Leyen cho biết EU đang chuẩn bị áp đặt vòng trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, đồng thời phối hợp với các đối tác để thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Về thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, Chủ tịch EC khẳng định đây là “thỏa thuận tốt nhất có thể” cho châu Âu nhằm tránh một cuộc chiến thương mại gây tổn hại lẫn nhau.

Bà cũng giới thiệu kế hoạch thành lập Quỹ Scaleup Europe trị giá nhiều tỷ euro, nhằm huy động đầu tư từ EU và khu vực tư nhân để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực quan trọng./.

Đức cam kết tăng cường phòng không, hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin sẽ tăng cường 20% năng lực phòng không của Ukraine, hỗ trợ công nghệ sản xuất tên lửa tầm xa và trang bị hàng trăm xe bộ binh mỗi năm.