EU hỗ trợ Ukraine gần 200 tỷ USD trong hơn 3 năm qua

Theo dữ liệu chính thức của Ủy ban châu Âu (EC), Liên minh châu Âu (EU) đã hỗ trợ Ukraine 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) kể từ khi xung đột với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022, trong đó 59,6 tỷ euro dành cho vũ khí.

Trong hơn 3 năm qua, các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên tục cung cấp các gói viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo cho Ukraine.

Tháng 12/2024, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết tổng số tiền mà Mỹ và châu Âu chi cho Ukraine đã lên tới 310 tỷ euro (360 tỷ USD).

Tờ Magyar Nemzet (Hungary) dẫn báo cáo của EC cho biết khoản hỗ trợ mà EU dành cho Ukraine trong 3 năm qua gần gấp đôi số tiền một quốc gia thành viên như Hungary nhận được từ EU trong 20 năm.

Từ khi gia nhập EU năm 2004, Hungary mới chỉ nhận tổng cộng 90,2 tỷ euro từ các quỹ của Brussels./.

