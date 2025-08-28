Thế giới

Châu Âu

EU hỗ trợ Ukraine gần 200 tỷ USD trong hơn 3 năm qua

Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, EU đã viện trợ 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) cho Kiev, trong đó 59,6 tỷ euro được phân bổ cho hỗ trợ quân sự.

Trần Quyên
Lô tên lửa Javelins được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lô tên lửa Javelins được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu chính thức của Ủy ban châu Âu (EC), Liên minh châu Âu (EU) đã hỗ trợ Ukraine 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) kể từ khi xung đột với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022, trong đó 59,6 tỷ euro dành cho vũ khí.

Trong hơn 3 năm qua, các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên tục cung cấp các gói viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo cho Ukraine.

Tháng 12/2024, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết tổng số tiền mà Mỹ và châu Âu chi cho Ukraine đã lên tới 310 tỷ euro (360 tỷ USD).

Tờ Magyar Nemzet (Hungary) dẫn báo cáo của EC cho biết khoản hỗ trợ mà EU dành cho Ukraine trong 3 năm qua gần gấp đôi số tiền một quốc gia thành viên như Hungary nhận được từ EU trong 20 năm.

Từ khi gia nhập EU năm 2004, Hungary mới chỉ nhận tổng cộng 90,2 tỷ euro từ các quỹ của Brussels./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU-Ukraine #Viện trợ Ukraine #Hỗ trợ Ukraine #NATO Hungary Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Kiev phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga. (Nguồn: Telegram)

Nga không kích dữ dội thủ đô Kiev của Ukraine

Theo thông báo của giới chức địa phương, cuộc không kích đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình dân sự.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Mỹ: Sẵn sàng tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.