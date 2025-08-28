Hungary kiện EU về việc dùng tài sản đóng băng của Nga viện trợ cho Ukraine

Chính phủ Hungary đã nộp đơn kiện Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) và Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF) về quyết định sử dụng lãi suất từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine.

Theo quyết định của Hội đồng EU năm ngoái, 99,7% khoản lãi phát sinh từ tài sản Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát được chuyển cho EPF.

Từ tháng 2, cơ chế này bắt đầu phân bổ nguồn tiền trên, cung cấp cho Kiev khoản viện trợ thường niên 3-5 tỷ euro (khoảng 3,5-5,8 tỷ USD).

Tháng 5 vừa qua, Budapest nộp đơn khiếu nại và trong tuần này, vụ kiện chính thức được Tòa án EU tiếp nhận sau khi được công bố trên Công báo Liên minh châu Âu.

Đây là vụ kiện thứ hai của Hungary liên quan đến các quyết định của EPF về viện trợ cho Ukraine, sau một vụ kiện tương tự từ năm 2024 hiện vẫn đang được xem xét.

Chính phủ Hungary lập luận rằng EPF đã vi phạm luật EU khi phớt lờ quyền phủ quyết của Budapest, xâm phạm “nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia thành viên và nguyên tắc dân chủ của Liên minh."

Giới phân tích nhận định vụ kiện này có thể tạo tiền lệ quan trọng về quyền phủ quyết trong khối, nhưng quá trình xét xử dự kiến kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, EPF đã chi hơn 11 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và có thể tiếp tục thông qua Quỹ Ukraine để bổ sung nguồn tài chính.

Hungary nhiều lần tìm cách cản trở các gói hỗ trợ của EU dành cho Kiev, khiến quan hệ giữa Budapest và các nước thành viên khác thường xuyên căng thẳng./.

Ukraine đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine, ông Pyshnyi, đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để trang trải các khoản lỗ và thiệt hại của Kiev do chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva gây ra.