Chính phủ Thụy Sĩ nêu điều kiện triển khai binh sỹ tới Ukraine

Ngày 27/8, người phát ngôn Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về vấn đề an ninh Ursina Bentele khẳng định nước này sẽ chỉ triển khai quân nhân tới Ukraine theo đề nghị của Liên hợp quốc hoặc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trả lời phỏng vấn tờ Neue Zürcher Zeitung, bà Bentele nhấn mạnh bất kỳ sứ mệnh gìn giữ hòa bình nào cũng đều phải có sự chấp thuận của các tổ chức đa phương này.

Bên cạnh đó, việc triển khai binh sỹ của Thụy Sĩ cũng cần được sự chấp thuận của chính phủ và Quốc hội nước này.

Trước đó, tờ Telegraph đưa tin khoảng 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Giai đoạn đầu tiên được cho là sẽ bao gồm việc triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine, trong đó có hàng trăm binh sỹ từ Anh và Pháp.

Tuy nhiên, những binh sỹ này sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine trong hoạt động huấn luyện và sẽ không được triển khai ra khu vực tiền tuyến./.

