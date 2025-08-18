Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Croatia loại trừ khả năng điều quân tới Ukraine

Tổng thống Milanovic khẳng định Croatia là thành viên của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ có các nghĩa vụ phát sinh từ tư cách thành viên trong các liên minh này.

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Croatia Zoran Milanovic. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/8 tuyên bố các binh sỹ nước này sẽ không tham gia "các cuộc chiến tranh của người khác," ám chỉ cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong tuyên bố trên Facebook, Tổng thống Milanovic khẳng định Croatia là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ có các nghĩa vụ phát sinh từ tư cách thành viên trong các liên minh này.

Ông nhấn mạnh Croatia không có nghĩa vụ nào phát sinh từ các thỏa thuận chính trị hay quân sự giữa các nhà lãnh đạo của cái gọi là "Liên minh Thiện chí," đồng thời cho biết chính phủ Croatia không được phép đẩy nước này vào bất cứ một liên minh mới nào có thể liên quan đến việc triển khai các binh sỹ Croatia ở Ukraine.

Tổng thống Milanovic đã nhiều lần phản đối việc điều binh sỹ Croatia tới Ukraine.

Ông cáo buộc Mỹ và NATO tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga thông qua Ukraine và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là "vô lý" và "vô ích."

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Milanovic đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây nối lại đối thoại với Nga để chấm dứt xung đột./.

(Vietnam+)
#xung đột Nga-Ukraine #NATO Croatia Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng ban lãnh đạo Đảng xã hội Bulgaria. (Nguồn: TTXVN phát)

Việt Nam-Bulgaria tăng cường hợp tác đa lĩnh vực

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, trong đó đặc biệt coi trọng hợp tác thông qua kênh đảng.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Hai bên đạt được sự hiểu biết nhất định về một số điểm trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại và chuẩn bị cho một cuộc gặp mới.