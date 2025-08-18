Tổng thống Croatia loại trừ khả năng điều quân tới Ukraine

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic ngày 18/8 tuyên bố các binh sỹ nước này sẽ không tham gia "các cuộc chiến tranh của người khác," ám chỉ cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong tuyên bố trên Facebook, Tổng thống Milanovic khẳng định Croatia là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ có các nghĩa vụ phát sinh từ tư cách thành viên trong các liên minh này.

Ông nhấn mạnh Croatia không có nghĩa vụ nào phát sinh từ các thỏa thuận chính trị hay quân sự giữa các nhà lãnh đạo của cái gọi là "Liên minh Thiện chí," đồng thời cho biết chính phủ Croatia không được phép đẩy nước này vào bất cứ một liên minh mới nào có thể liên quan đến việc triển khai các binh sỹ Croatia ở Ukraine.

Tổng thống Milanovic đã nhiều lần phản đối việc điều binh sỹ Croatia tới Ukraine.

Ông cáo buộc Mỹ và NATO tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga thông qua Ukraine và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là "vô lý" và "vô ích."

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Milanovic đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây nối lại đối thoại với Nga để chấm dứt xung đột./.

CNN: Ukraine và châu Âu có thể trở thành rào cản cho việc giải quyết xung đột Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington có nguy cơ trở thành rào cản cho việc giải quyết xung đột.