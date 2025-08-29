Pháp, Anh có thể là lực lượng chủ chốt của phương Tây hỗ trợ Ukraine

Tờ Politico dẫn nguồn tin châu Âu cho biết binh sỹ Pháp và Anh có thể sẽ là lực lượng chủ chốt trong kế hoạch triển khai quân của phương Tây tới Ukraine.

Hai nước này cũng đang vận động đồng minh cung cấp thêm thiết bị quân sự.

Một số nguồn tin khác cho hay châu Âu cân nhắc thiết lập vùng đệm sau khi xung đột kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến nhóm họp tại Copenhagen (Đan Mạch) ngày 29/8 để thảo luận hỗ trợ Ukraine.

Trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur khẳng định đảm bảo an ninh tốt nhất cho Kiev là trao tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thảo luận về triển khai lực lượng diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Washington hôm 18/8.

Nga nhiều lần phản đối kịch bản này, coi việc Ukraine gia nhập NATO là “không thể chấp nhận được."

Ngày 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva bác bỏ phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài," đồng thời đề xuất một nhóm các quốc gia, gồm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, cùng đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Kiev./.

