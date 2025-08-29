Tổng thống Zelensky yêu cầu EU làm rõ các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/8 đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) đưa ra định nghĩa rõ ràng về các đảm bảo an ninh dành cho Kiev, coi đây là một phần trong kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Moskva sau 3 năm rưỡi xung đột.

Cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cùng lãnh đạo Estonia, Latvia, Litva và Đan Mạch được tổ chức tại Ba Lan, được tổ chức sau vụ tấn công đêm 27/8 của Nga nhằm vào Kiev mà giới chức địa phương tuyên bố đã khiến 22 người thiệt mạng.

Ông Zelensky nhấn mạnh các bên tham dự đã “đồng bộ hóa” lập trường, tìm cách gia tăng sức ép đối với Moskva trước các hội nghị ngoại giao về cuộc xung đột, bắt đầu từ khi Nga xâm lược quốc gia láng giềng nhỏ bé hơn hồi tháng 2/2022.

Trong phát biểu được đăng tải trên trang web tổng thống, ông Zelensky cho biết Ukraine tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chỉ quan tâm tới mục tiêu tiếp tục chiến tranh.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev cần có cơ sở vững chắc cho các đảm bảo an ninh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý và đang được thảo luận trong 1 tuần qua, cũng như sự đồng thuận rằng cần gia tăng sức ép đối với ông Putin.

Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Khi chúng ta nói về các đảm bảo an ninh, chúng ta cần câu trả lời rõ ràng - ai sẽ giúp chúng tôi phòng thủ trên bộ, trên không và trên biển nếu Nga quay lại? Và chính xác là các ngài có thể tham gia như thế nào. Tôi đề nghị các ngài xác định vai trò của mình.”

Theo ông Zelensky, “điều quan trọng là Tổng thống Trump thấy chúng ta ở châu Âu đoàn kết trong quyết tâm chấm dứt chiến tranh.”

Tổng thống Trump đang tìm cách sắp xếp cuộc gặp giữa hai người đồng cấp Putin và Zelensky, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva nếu không đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ “không hài lòng” trước vụ tấn công của Nga trong đêm 27/8.

Tổng thống Zelensky từ lâu đã ủng hộ lời kêu gọi của người đồng cấp Trump về cuộc gặp, cũng như tán thành lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo châu Âu về lệnh ngừng bắn trước đàm phán.

Các quan chức cấp cao Ukraine dự kiến sẽ hội đàm với giới chức chính quyền Trump tại New York trong ngày 29/8./.

