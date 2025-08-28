Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải Nga-Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao nào giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AA/TTXVN)

Ngày 28/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao nào giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.

Ông Erdogan đưa ra đề nghị trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng góp cho an ninh của Ukraine sau khi đạt được hòa bình.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán hòa bình về Ukraine.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky, bà Von der Leyen khẳng định: “Chúng ta phải đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, với những đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy.”

Bà cũng nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ đóng góp vai trò của mình, đồng thời thông báo chương trình mới của EU về hỗ trợ tài chính vũ khí cho Ukraine.

Bất chấp các nỗ lực của Tổng thống Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn chưa thể tiến hành cuộc gặp trực tiếp để bàn về việc chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua.

Cả Moskva và Kiev đều đưa ra những yêu sách của mình và hiện chưa tìm được điểm chung để có thể ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán./.

