Thế giới

Châu Âu

IAEA cảnh báo nguy cơ an toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia

Ngày 6/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nghe thấy tiếng nổ gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine.

Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nghe thấy tiếng nổ nhiều loạt pháo gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine, cho thấy tình hình an toàn hạt nhân tại đây vẫn rất mong manh.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ, nhóm chuyên gia của cơ quan này tại hiện trường đã nghe rõ nhiều loạt pháo được bắn đi từ khu vực rất gần rìa nhà máy.

Ông nhấn mạnh: “Những dấu hiệu về hoạt động quân sự diễn ra gần một nhà máy điện hạt nhân lớn như vậy là điều hết sức đáng lo ngại. Tôi đã nhiều lần khẳng định, cần phải kiềm chế tối đa hoạt động quân sự gần các cơ sở hạt nhân để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.”

Theo IAEA, hoạt động quân sự gần khu vực này đã diễn ra "hằng ngày" trong suốt tuần qua. Trong khi đó, IAEA cho biết thêm tình trạng cung cấp điện từ bên ngoài cho nhà máy vẫn rất dễ tổn thương, do ZNPP đã phải phụ thuộc vào duy nhất một đường phụ trong suốt 3 tháng qua.

Kể từ tháng 9/2022, IAEA đã cử chuyên gia đến ZNPP – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022 – nhằm bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân tại khu vực này.

(Vietnam+)
#Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia #Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia #IAEA Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới

Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.

Cờ Liên minh châu Âu (EU) tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU tiếp nhận “mưa" đơn xin vay quốc phòng

Đã có 18 quốc gia trong EU đăng ký vay chi tiêu quốc phòng theo chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) với tổng giá trị các khoản vay vượt quá mức trần 150 tỷ euro mà EU dự kiến phân bổ.