IAEA cảnh báo nguy cơ an toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia

Ngày 6/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nghe thấy tiếng nổ nhiều loạt pháo gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine, cho thấy tình hình an toàn hạt nhân tại đây vẫn rất mong manh.



Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ, nhóm chuyên gia của cơ quan này tại hiện trường đã nghe rõ nhiều loạt pháo được bắn đi từ khu vực rất gần rìa nhà máy.

Ông nhấn mạnh: “Những dấu hiệu về hoạt động quân sự diễn ra gần một nhà máy điện hạt nhân lớn như vậy là điều hết sức đáng lo ngại. Tôi đã nhiều lần khẳng định, cần phải kiềm chế tối đa hoạt động quân sự gần các cơ sở hạt nhân để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.”



Theo IAEA, hoạt động quân sự gần khu vực này đã diễn ra "hằng ngày" trong suốt tuần qua. Trong khi đó, IAEA cho biết thêm tình trạng cung cấp điện từ bên ngoài cho nhà máy vẫn rất dễ tổn thương, do ZNPP đã phải phụ thuộc vào duy nhất một đường phụ trong suốt 3 tháng qua.



Kể từ tháng 9/2022, IAEA đã cử chuyên gia đến ZNPP – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022 – nhằm bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân tại khu vực này.

