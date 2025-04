Mỹ đề xuất thiết lập vùng trung lập quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), Chính phủ Mỹ cho rằng việc thiết lập quy chế trung lập cho khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và do Washington kiểm soát có thể là một giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 21/4 cho biết WSJ có được thông tin trên từ các nguồn giấu tên nhưng không nêu rõ Washington đề xuất chỉ định những vùng lãnh thổ nào hay sẽ kiểm soát khu vực này và nhà máy theo hình thức nào.

Ngoài ra, trong trường hợp đề xuất của Mỹ được thực thi thì cũng chưa rõ Washington sẽ chỉ định ai là bên trực tiếp điều hành nhà máy này.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, đặt tại Ukraine, với tổng công suất 6 gigawatt (GW).

Từ cuối tháng 2/2022, nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Kể từ thời điểm đó, khu vực nhà máy này và dân cư xung quanh nhiều lần hứng chịu các đợt tấn công bằng pháo hạng nặng, rocket và thiết bị bay không người lái, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sự cố hạt nhân quy mô lớn.

Hiện cả 6 tổ máy của nhà máy đang ở trong trạng thái đã tắt và làm nguội đến mức an toàn, không còn sinh nhiệt đáng kể và không còn nguy cơ xảy ra phản ứng phân hạch hạt nhân không kiểm soát, do đó không sản xuất điện. Mặc dù vậy, cơ sở vẫn duy trì đầy đủ nhân sự để đảm bảo vận hành an toàn.

Các thiết bị được bảo trì định kỳ theo các quy chuẩn nghiêm ngặt về an toàn bức xạ và hạt nhân, dưới sự giám sát của các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trong một cuộc họp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 6/2024, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định nước này sẽ không chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác./.

Ukraine để ngỏ vai trò của Mỹ trong khôi phục nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Theo ông Zelensky, Tổng thống Trump đã hỏi ông về khả năng Ukraine đồng ý với ý tưởng Mỹ giúp khôi phục ZNPP và ông đã nhất trí vì nếu có cơ hội hiện đại hóa và đầu tư, Kiev sẵn sàng thảo luận.