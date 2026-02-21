Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Cơ quan Công tố quốc gia chống khủng bố Pháp (PNAT) cho biết đã khởi tố hai thiếu niên 16 tuổi vì âm mưu thực hiện vụ tấn công mang động cơ thánh chiến.

Cơ quan Công tố quốc gia chống khủng bố Pháp cho biết 2 đối tượng trên bị truy tố về hành vi “cấu kết chuẩn bị thực hiện tội ác xâm hại tính mạng con người.”

Vụ bắt giữ diễn ra ngày 18/2 tại một địa phương thuộc vùng Hauts-de-France trong khuôn khổ cuộc điều tra sơ bộ do Tổng cục An ninh Nội địa (DGSI) tiến hành từ đầu tháng này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc. Đối tượng này dự định chiếm đoạt 1 khẩu súng và thừa nhận đã mua các hóa chất để tiến hành thử nghiệm phóng hỏa tại nhà riêng.

Nguồn tin điều tra cho biết đối tượng đã bắt tay chế tạo TATP-một loại chất nổ thường được các tổ chức khủng bố sử dụng. Đây là chất nổ có tính bất ổn cao, từng được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố ngày 13/11/2015 tại Pháp và vụ đánh bom khủng bố ở Brussels (Bỉ) ngày 22/3/2016.

Theo quyết định của tòa án, nghi phạm cầm đầu đã bị tạm giam, trong khi đối tượng còn lại - được cho là đồng phạm và biết rõ kế hoạch - hiện đang bị giám sát tư pháp. Cơ quan công tố đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cơ quan Công tố quốc gia chống khủng bố Pháp mô tả thiếu niên cầm đầu là người “nuôi dưỡng luận điệu tuyên truyền và tôn sùng các nhân vật thánh chiến.” Đối tượng còn lại bị tình nghi góp phần củng cố các quan điểm bạo lực cực đoan của đồng phạm.

Theo giới chức Pháp, trong những năm gần đây, các đối tượng bị khởi tố liên quan đến khủng bố có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Năm 2025 nước này đã khởi tố 22 người chưa thành niên với các tội danh khủng bố, chiếm khoảng 30% tổng số vụ án và 20% tổng số bị can. Phần lớn các trường hợp này là nam giới, hoạt động đơn lẻ, nhiều em sa sút học tập hoặc dần tách khỏi môi trường nhà trường.

Cơ quan Công tố quốc gia chống khủng bố Pháp cho biết trong năm ngoái có 87% tổng số vụ án do cơ quan này thụ lý liên quan đến mối đe dọa khủng bố mang động cơ thánh chiến.

Hiện các hoạt động điều tra vẫn được duy trì ở mức cao với số vụ mở mới cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2021-2023 và thuộc mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Giới chức Pháp cho rằng các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Telegram có thể nhanh chóng đưa người dùng trẻ tiếp cận nội dung cực đoan khi họ tìm kiếm các chủ đề liên quan đến bạo lực và điều này đã khiến một số thanh thiếu niên bị lôi kéo, dần hình thành tư tưởng cực đoan và tự tiến tới hành vi phạm tội mà không cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức khủng bố./.

