Đàm phán về Ukraine chưa đạt các thỏa thuận then chốt

Số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Theo AFP, Ukraine và Nga chưa đạt được đồng thuận về các vấn đề cốt lõi liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm, sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/2 thông báo: “Chúng tôi đã đặt ra được một số nền tảng, nhưng hiện tại lập trường vẫn khác biệt bởi đàm phán không hề dễ dàng."

Ông cho biết số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết trong đàm phán.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận với Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột.

Ông Umerov nói với phóng viên: “Chúng tôi tập trung xử lý các điều khoản then chốt cần thiết để hoàn tất tiến trình. Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi sự thống nhất giữa tất cả các bên và cần đủ thời gian. Có tiến triển nhưng chưa thể công bố chi tiết ở giai đoạn này"./.

