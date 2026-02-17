Thế giới

Đàm phán Nga, Mỹ và Ukraine tại Thụy Sĩ sẽ được tổ chức kín

Hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 300 tù binh nhưng chưa có đột phá về chính trị.

Đài Trang
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trao đổi với các trưởng đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Mỹ, Nga và Ukraine, tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi. (Nguồn: AFP)
Tối 16/2 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ tiết lộ vòng đàm phán mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 17-18/2 tại Geneva, sẽ được tổ chức kín.

Tuyên bố nêu rõ các đại diện truyền thông không được phép tham dự cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Trong khi đó, một nguồn tin Liên hợp quốc tiết lộ các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra tại trụ sở của Liên hợp quốc ở Geneva và cơ quan này cũng sẽ không tham gia quá trình đàm phán.

Trước đó, hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 300 tù binh nhưng chưa có đột phá về chính trị.

Trong một tuyên bố trước thềm cuộc gặp, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán tại Geneva dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề cốt lõi, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ "nhanh chóng" đạt được thỏa thuận với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Mỹ-Ukraine #Đàm phán #Tù binh Mỹ Nga Ukraine
