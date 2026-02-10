Quan hệ Nga-Mỹ có thể cải thiện nếu tiến trình hòa bình Ukraine đạt kết quả

Ngày 10/2, trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti về triển vọng quan hệ Nga-Mỹ, nữ nghị sỹ Quốc hội Mỹ Anna Paulina Luna nhận định quan hệ giữa Moskva và Washington hoàn toàn có thể được khôi phục và phát triển mạnh mẽ trở lại.

Theo đó, bà Luna nhấn mạnh Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ vĩ đại trở lại” thông qua tiến trình đối thoại và đàm phán vì hòa bình cũng như thúc đẩy ngoại giao.

Nữ nghị sỹ này cũng chia sẻ thêm rằng Washington đã lên ý tưởng sơ bộ về địa điểm và thời gian có thể diễn ra cuộc gặp song phương.

Về phía Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn với vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra tại Abu Dhabi, việc nhìn nhận động thái mới của Washington chỉ thực sự có ý nghĩa khi các bên đạt được mục tiêu hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, trên thực tế, chặng đường phía trước còn rất dài.

Song song với tiến trình đàm phán Nga-Mỹ, tờ Politico ngày 10/2 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một kế hoạch gồm 5 bước nhằm trao cho Ukraine tư cách thành viên một phần của khối, dự kiến sớm nhất trong năm tới.

Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ được tham gia có điều kiện vào các cơ chế làm việc của EU trước khi hoàn tất các cải cách cần thiết để trở thành thành viên đầy đủ. Trước đó, vào tháng Một, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất khả năng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027./.

