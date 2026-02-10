Mexico khẳng định tình đoàn kết với Cuba, chỉ trích các đe dọa áp thuế của Mỹ

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế-năng lượng nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích các đe dọa áp thuế của Mỹ đối với những quốc gia cung cấp dầu mỏ cho La Habana là “rất bất công.”

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Tổng thống Sheinbaum trong cuộc họp báo ngày 9/2 cho biết chính phủ Mexico đang chuẩn bị thêm các gói viện trợ lương thực và nhu yếu phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân Cuba.

Trước đó, ngày 8/2, Mexico đã điều 2 tàu hậu cần của Hải quân rời cảng Veracruz, vận chuyển 814 tấn hàng thiết yếu tới Cuba; đồng thời chuẩn bị thêm hơn 1.500 tấn sữa bột và đậu để chuyển giao trong thời gian tới.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh các hoạt động này “hoàn toàn mang tính nhân đạo,” phù hợp với truyền thống đoàn kết của Mexico và không gắn với bất kỳ điều kiện chính trị nào.

Mexico cũng đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại hoạt động cung ứng dầu cho Cuba.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép áp thuế nhập khẩu đối với các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Theo bà Sheinbaum, biện pháp này sẽ “bóp nghẹt” nền kinh tế vốn đã mong manh của Cuba và gây tổn hại trực tiếp đến người dân. “Các biện pháp trừng phạt làm hại người dân là không đúng đắn và rất bất công,” bà nói.

Trong những năm gần đây, Mexico là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Cuba, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ USD giai đoạn 2023-2025, đặc biệt sau khi nguồn cung từ Venezuela bị gián đoạn.

Tuy nhiên, hoạt động này hiện gặp nhiều trở ngại do sức ép từ Washington, buộc Mexico phải cân nhắc thận trọng để tránh nguy cơ bị áp thuế.

Khủng hoảng năng lượng tại Cuba đang ngày càng trầm trọng. Chính phủ nước này thông báo sẽ không thể tiếp nhiên liệu cho các hãng hàng không quốc tế do cạn kiệt nhiên liệu bay từ ngày 9/2.

Tình trạng thiếu dầu hỏa kerosene dự kiến kéo dài ít nhất 1 tháng, ảnh hưởng tới toàn bộ các sân bay quốc tế.

Song song với đó, La Habana cũng đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp như hạn chế bán nhiên liệu, đóng cửa một số cơ sở du lịch, rút ngắn thời gian học và giảm số ngày làm việc tại doanh nghiệp nhà nước nhằm ưu tiên các dịch vụ thiết yếu.

Với dân số khoảng 9,6 triệu người và chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ từ năm 1962, Cuba hiện phụ thuộc nhiều vào viện trợ nhân đạo và du lịch.

Giới quan sát nhận định việc thiếu hụt nhiên liệu và các hạn chế vận tải hàng không có thể làm gia tăng áp lực đối với nền kinh tế đảo quốc này trong thời gian tới./.

Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đối với Cuba Liên quan đến việc Hoa Kỳ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.