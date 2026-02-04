Thế giới

Châu Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ bị kiện vì cấm cấp thị thực di trú cho công dân 75 nước

Các công dân Mỹ muốn bảo lãnh thân nhân đến Xứ Cờ hoa đã đệ đơn kiện Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm phản đối quy định cấm cấp thị thực di trú cho công dân 75 nước với lý do vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính.

(Ảnh minh họa. Nguồn: cbsnews)

Tờ The Hill ngày 4/2 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị kiện về quy định cấm cấp thị thực di trú cho công dân 75 quốc gia thuộc danh sách bị cấm đến Mỹ của Tổng thống Donald Trump với lý do quy định này “phạm luật.”

Nguyên đơn của vụ kiện là những công dân Mỹ muốn bảo lãnh thân nhân đến Xứ Cờ hoa, những người nộp hồ sơ di trú và các cơ quan tái định cư di dân.

Vụ kiện nhắm vào quyết định hồi tháng Một vừa qua của chính quyền Trump về việc tạm dừng cấp thị thực cho công dân 75 quốc gia với lý do họ đến Mỹ để cuối cùng dựa vào hệ thống phúc lợi của nước này.

Đơn kiện dài 107 trang cáo buộc chính quyền vi phạm một số đạo luật vì ban hành quy định nêu trên. Cụ thể, quy định của chính quyền Trump vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính cũng như điều khoản bảo vệ bình đẳng và trình tự đầy đủ của Tu chính án số 5.

Các nguyên đơn cho rằng quy định này gây tác động sâu rộng đến các quốc gia chiếm một nửa lượng đơn xin thị thực di trú và lẽ ra phải được thông báo trước để cho người dân góp ý.

Phản ứng với động thái trên, ông Tommy Pigott, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nhấn mạnh: “Thị thực là đặc quyền chứ không phải quyền lợi. Theo đúng luật, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói rõ rằng người nhập cư phải có đủ khả năng tự lo về tài chính. Yêu cầu này nhằm ngăn chặn lãng phí, gian lận, và lạm dụng hàng tỷ USD, đồng thời bảo vệ lợi ích cho người dân Mỹ”./.

