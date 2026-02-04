Mỹ điều động tàu chiến hỗ trợ Haiti trấn áp các băng đảng buôn bán ma túy

Ngày 3/2, quân đội Mỹ cho biết các tàu chiến của nước này đã đến khu vực ngoài khơi bờ biển Haiti để hỗ trợ chính phủ nước này chống lại các băng đảng buôn bán ma túy.

Trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ tại Haiti cho biết các tàu chiến USS Stockdale, USCGC Stone và USCGC Diligence đã tiến vào Vịnh Port-au-Prince nhằm "thể hiện cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh, ổn định và tương lai tươi sáng hơn cho Haiti."

Đội tàu chiến được điều động theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth như một phần của Chiến dịch Ngọn giáo phương Nam (Operation Southern Spear), ám chỉ chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào những đối tượng bị cáo buộc bán ma túy ở vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

Sau nhiều năm đối mặt với bạo lực và bất ổn, Haiti đang bước vào giai đoạn khủng hoảng chính trị mới khi nhiệm kỳ của Hội đồng Chuyển tiếp Tổng thống sẽ chính thức kết thúc vào ngày 7/2 tới.

Bạo lực băng đảng đã khiến chính quyền sụp đổ và Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức năm 2024, dẫn đến các cuộc khủng hoảng chồng chéo về an ninh, y tế và kinh tế.

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu, với nhiều vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng đối địch có vũ trang.

Gần đây, Mỹ đã công bố các hạn chế mới về thị thực nhằm vào các quan chức cấp cao của Haiti bị cáo buộc có liên quan đến các băng đảng./.

