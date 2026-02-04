Hợp tác năng lượng Việt Nam-Mỹ tạo động lực cho Hiệp định Thương mại đối ứng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/2, tại thủ đô Washington của Mỹ, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chứng kiến Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác năng lượng hàng đầu của Mỹ.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đang đẩy mạnh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, hướng tới sớm hoàn thiện khuôn khổ hợp tác kinh tế-thương mại ổn định, lâu dài.

Trong tiến trình đó, hợp tác năng lượng tiếp tục được xác định là lĩnh vực then chốt, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy thương mại hai chiều và tạo nền tảng hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững giữa hai nước.

Dưới sự chứng kiến của Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Chevron, Marquis Energy và ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd..

Các văn kiện tập trung vào hợp tác cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nghiên cứu khả năng cung ứng nhiên liệu sinh học ethanol từ Mỹ, cũng như cung cấp nguyên liệu ngô phục vụ sản xuất ethanol tại Việt Nam.

Đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đại diện tập đoàn năng lượng Chevron cùng các đại biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Việc ký kết các MOU lần này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò định hướng và điều phối của Bộ Công Thương trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn lớn của Mỹ, đồng thời cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng.

Các thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thực chất, dài hạn, mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển quan hệ kinh tế-thương mại song phương theo hướng cân bằng, ổn định và bền vững.

Lễ ký kết là bước đi thiết thực, khẳng định vai trò đồng hành, dẫn dắt của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Mỹ, tạo động lực mới cho tiến trình đàm phán và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại lễ ký, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Việt Thắng cho biết việc ký các thỏa thuận này cũng sẽ đưa các hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty vươn ra ngoài thế giới quốc tế, cụ thể là với các đối tác Mỹ.

Đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đại diện công ty sản xuất nhiên liệu sinh học Marquis Energy trao biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đây cũng là cơ hội cho công ty phát triển bền vững các quan hệ cũng như hoạt động thương mại và các hoạt động để phát triển sản xuất.

Cũng tại lễ ký, đại diện Tập đoàn năng lượng Chevron, bà Barbara Harrison, khẳng định nhà máy lọc dầu Bình Sơn là một trong những đối tác rất quan trọng của Chevron và công ty mong muốn tiếp tục cung cấp các sản phẩm dầu thô để vận hành nhà máy một cách an toàn và ổn định./.

USABC cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tăng trưởng hai chữ số Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch kiêm CEO USABC McFeeters khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn tới.