Thuế quan của Mỹ kìm hãm tăng trưởng công nghiệp nền kinh tế số một Mỹ Latinh

Ngày 3/2, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho biết ngành công nghiệp Brazil chỉ tăng trưởng 0,6% trong năm 2025, mức thấp hơn đáng kể so với 3,1% của năm 2024, trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ chính sách tiền tệ thắt chặt và các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Liên đoàn Công nghiệp bang Sao Paulo (FIESP) - tổ chức đại diện doanh nghiệp lớn nhất nền kinh tế số một Mỹ Latinh - cho biết mức lãi suất cơ bản duy trì ở mức cao 15%/năm cùng với việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Brazil đã hạn chế cả sản xuất lẫn xuất khẩu, gây sức ép lớn lên hoạt động của khu vực công nghiệp.

Theo FIESP, trong quý IV/2025, Brazil chịu tác động mạnh từ gói thuế quan lên tới 50% mà Chính phủ Mỹ áp dụng đối với gần 4.000 mặt hàng của Brazil. Các biện pháp này khiến xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến sang thị trường Mỹ giảm 8,6% trong nửa cuối năm 2025 – giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dữ liệu của IBGE cho thấy sản xuất công nghiệp giảm 1,2% trong tháng 12/2025 so với tháng trước, sau khi đã giảm 0,2% trong tháng 11. Trong quý IV/2025, hoạt động công nghiệp cũng giảm 0,5% so với quý trước. Đáng chú ý, 17 trong tổng số 25 nhóm ngành được khảo sát ghi nhận sụt giảm sản lượng trong tháng 12.

Một số ngành chịu ảnh hưởng tiêu cực mạnh gồm sản xuất ôtô (giảm 8,7%) và hóa chất (giảm 6,2%). Ngược lại, nhóm sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu sinh học tăng 5,4%, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong tháng cuối năm.

FIESP nhận định một số biện pháp của Chính phủ Brazil, như miễn thuế thu nhập cho phần lớn người lao động, mở rộng chương trình nhà ở xã hội và thúc đẩy tín dụng cho khu vực tư nhân, có thể giúp giảm bớt đà chững lại.

Tuy nhiên, tổ chức này dự báo tăng trưởng công nghiệp Brazil năm 2026 tiếp tục ở mức khiêm tốn, khoảng 0,6%./.

