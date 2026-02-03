Áp dụng thuế chống bán phá giá với kính nổi không màu từ Indonesia và Malaysia

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 228/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm kính nổi không màu có xuất xứ từ Indonesia và Malaysia. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Indonesia và Malaysia là từ 15,17% đến 63,39%.

Theo Bộ Công Thương, trong quá trình điều tra vụ việc, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Indonesia và Malaysia.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hàng hóa nhập khẩu bán phá giá từ Indonesia và Malaysia đã gây ra thiệt hại đáng kể, rõ ràng cho ngành sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra bán phá giá tiếp tục có xu hướng tăng rất nhanh và mạnh (tăng hơn 61,82% so với cùng kỳ) ngay sau khi Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra vụ việc.

Do vậy, Bộ Công Thương đã xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn lượng nhập khẩu kính nổi không màu gia tăng nhanh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khó có thể khắc phục cho ngành sản xuất trong nước trong thời gian tới.

Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thu thập, xác minh thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp./.

