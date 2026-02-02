An Giang đầu tư khoảng 600 tỷ đồng nâng cấp cảng cá An Thới

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang thực hiện quy trình đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế cảng cá An Thới hiện hữu, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh việc chuẩn bị đầu tư nâng cấp, mở rộng phải thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy hoạch cảng cá đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối và khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Khi hoàn thành đưa vào khai thác, Cảng cá An Thới giúp ngư dân giảm chi phí hậu cần, tăng hiệu quả khai thác, mở rộng cơ hội xuất khẩu và tạo thêm việc làm trong các dịch vụ liên quan.

Mặt khác, hệ thống cầu cảng, khu neo đậu kiên cố giúp tàu thuyền tránh trú an toàn, giảm rủi ro trong mùa mưa bão, tàu cá ra vào thuận lợi, tiết kiệm nhiên liệu; kho lạnh, khu chế biến và dịch vụ hậu cần đầu tư đồng bộ, giúp ngư dân bảo quản hải sản tốt hơn, hạn chế thất thoát sau khai thác; tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu, giúp ngư dân bán sản phẩm với giá cao hơn.

Đặc biệt, cảng cá An Thới góp phần thúc đẩy thương mại và dịch vụ-du lịch, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. Ngư dân có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, nhất là khi Phú Quốc định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển, trở thành trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại giúp ngư dân không chỉ khai thác mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hải sản.

Cảng cá An Thới hiện hữu trong tình trạng xuống cấp, nhiều hạng mục hạ tầng không còn đáp ứng yêu cầu phát triển và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tàu cá ngư dân gặp khó khăn trong neo đậu, bốc dỡ sản phẩm, giao thông đường bộ vận chuyển sản phẩm khó khăn, không đồng bộ và nhiều những bất cập khác, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của nghề cá địa phương.

Trong khi đó, đặc khu Phú Quốc có đội tàu khai thác thủy sản lớn, nhu cầu hậu cần như: bốc dỡ, bảo quản, chế biến, cung ứng nhiên liệu, nước đá… ngày càng tăng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết ngày 6/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4673/QĐ-BNNMT về việc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá An Thới, tỉnh An Giang.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác của tỉnh khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá An Thới. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình phê duyệt. Dự kiến sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, tỉnh sẽ đề xuất Bộ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh An Giang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng.

Dự án cảng cá An Thới triển khai và hoàn thành sẽ góp phần tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế biển Phú Quốc và vùng ven biển An Giang.

Cảng cá hiện đại, tiếp nhận nhiều tàu cá công suất lớn, nâng cao sản lượng khai thác; hệ thống kho lạnh, bến bãi, dịch vụ hậu cần được mở rộng, giảm thất thoát sau thu hoạch, nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu; tạo điều kiện phát triển ngành chế biến thủy sản với giá trị gia tăng cao, hướng tới thị trường quốc tế.

Tiếp đến, hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, cung ứng nhiên liệu, nước đá, vật tư, sửa chữa tàu thuyền… giảm chi phí cho ngư dân, tăng hiệu quả khai thác đồng thời, cảng cá An Thới kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm, tham quan chợ cá, dịch vụ ẩm thực hải sản, tour khám phá đời sống ngư dân, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Phú Quốc, tăng sức hút với du khách quốc tế./.

