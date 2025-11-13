Khánh thành công trình nâng cấp cảng cá lớn nhất miền Trung

Ngày 13/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) tại phường Sơn Trà.

Công trình hoàn thành đồng bộ các hạng mục: nâng cấp hệ thống cầu tàu, cải tạo khu chợ mua bán thủy sản (cấp–thoát nước, thu gom và xử lý chất thải, nền – chống thấm), sửa chữa kè bờ âu thuyền, đường nội bộ, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy; vận hành trạm xử lý nước thải công suất thiết kế 300 m³/ngày đêm.

Công trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định đầu tư cho thành phố Đà Nẵng với quy mô đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1, gắn với khu neo đậu tránh trú bão và dịch vụ hậu cần nghề cá cấp vùng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp làm đại diện chủ đầu tư, tổng mức hơn 250 tỷ đồng, triển khai từ 01/2024 đến 6/2025.

Dự án được đầu tư quy mô lớn với hạ tầng hiện đại. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Quá trình thi công trong điều kiện ven biển đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn, chất lượng và tiến độ; các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, hạn chế tối đa ảnh hưởng hoạt động nghề cá trong khu vực.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kỳ vọng dự án đưa vào khai thác sẽ tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực tiếp nhận, bốc dỡ, lưu giữ và tiêu thụ thủy sản, đồng thời là nền tảng để nghiên cứu đầu tư giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban quản lý nêu rõ công trình là kết quả của sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm vệ sinh, truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU.

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Lãnh đạo thành phố đề nghị đơn vị quản lý tổ chức khai thác hiệu quả, duy tu thường xuyên, vận hành nghiêm các quy trình vệ sinh, môi trường; đồng thời phối hợp cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cảng và truy xuất nguồn gốc.

Với vị thế trung tâm nghề cá lớn của miền Trung, Cảng cá Thọ Quang sau khi nâng cấp kỳ vọng tiếp nhận lượng lớn tàu thuyền, tăng năng lực dịch vụ hậu cần, nâng chuẩn an toàn – vệ sinh – môi trường; qua đó hỗ trợ tiêu thụ thủy sản, ổn định sinh kế ngư dân và góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững, hội nhập./.