Ảnh hưởng bão số 13: Nhiều cảng cá tại Gia Lai thiệt hại nghiêm trọng

Bão số 13 đổ bộ vào đất liền với sức gió hơn 200km/h đã khiến các cảng cá tại Gia Lai bị hư hỏng nặng, nếu không sớm được khắc phục sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán hải sản của ngư dân.

Theo Ban Quản lý Cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Gia Lai, bão số 13 đổ bộ vào đất liền ngày 6/11, kèm theo mưa lớn và với sức gió giật mạnh làm thiệt hại các công trình tại các cảng cá do Ban Quản lý Cảng cá Bình Định quản lý.

Nặng nề nhất là Cảng cá Quy Nhơn với các công trình nhà phân loại thủy sản bị tốc mái, bay toàn bộ vi kèo, xà gồ, diện tích ước tính khoảng 3.000m2 . Nhà trực bảo vệ và hệ thống mái che tại cổng chính của cảng cá bị sập hoàn toàn, hiện tại đơn vị đã tạm thời đóng cổng chính tại số 34A đường Trần Hưng Đạo để khắc phục, dọn dẹp. Hệ thống điện, nước trong cảng tê liệt hoàn toàn.

Trong thời điểm bão số 13 đổ bộ, các tàu cá trôi dạt vào trong cảng cá Quy Nhơn va đập vào thành cầu dẫn và cầu làm cong nghiêng hết hệ thống trụ kèo chính, nhà phân loại dọc theo cầu cảng hư hỏng hơn, taluy chắn sóng dọc theo cầu cảng mới, hơn 80m2 bờ kè chắn sóng tại cầu cảng cá cũ bị va đập gây bung lớp bê tông bảo vệ, lòi đá chẻ và xi măng bên trong cầu cảng. Thiệt hại các công trình tại đây ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Ngoài những công trình do nhà nước đầu tư thì toàn bộ kiot của các hộ kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá tại đây cũng bị hư hỏng nặng.

Chị Lê Thị Diễm, tiểu thương kinh doanh hải sản tại Cảng cá Quy Nhơn cho biết: “ Từ trước đến giờ mới thấy cơn bão khủng khiếp như vậy, khu vực nhà phân loại hải sản bị tốc hết mái, đồ đạc; hàng hóa của chúng tôi bị gió cuốn đi hết, không cách nào mà buôn bán được nữa. Tiểu thương chúng tôi rất mong Ban Quản lý Cảng cá và địa phương sửa chữa nhanh khu vực nhà phân loại hải sản để chúng tôi có thể buôn bán trở lại.”

Trong khi đó, tại cảng cá Đề Gi và cảng cá Nhơn Lý thiệt hại không kém. Các công trình nhà phân loại thủy sản, hệ thống điện nước, nhà điều hành, nhà để ngư lưới cụ bị hư hỏng toàn bộ.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá ( Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Gia Lai cho biết: “Thiệt hại do bão số 13 tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Nhơn Lý ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Nếu không khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động mua bán hải sản của ngư dân. Chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí tạm thời nguồn kinh phí để đơn vị trước mắt khắc phục, sửa chữa hệ thống điện nước và khu vực nhà phân loại để phục vụ cho hoạt động khai thác và lưu thông hàng hóa thủy sản được nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ được giao và chuẩn bị đón đoàn EC sang kiểm tra.”

Không chỉ các cảng cá, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã khiến 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng, 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân bị thiệt hại hoàn toàn./.

