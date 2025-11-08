Gia Lai: Giải cứu thành công 22 người bị mắc kẹt do mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), từ tối 6/11 đến ngày 7/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa rất to, gây lũ lớn trên sông Ba, làm nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Đến chiều 7/11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 19 người dân bị mắc kẹt tại các vị trí cô lập, gồm 2 người già được cứu trên mái nhà, 11 người bị cô lập tại bãi bồi giữa sông Ba và 6 người mắc kẹt trong các chòi canh rẫy. Tất cả đều đã được đưa về an toàn và được chăm sóc y tế.

Cùng ngày, tại xã Ia Hiao, lực lượng Công an xã đã giải cứu thành công 3 người bị nước lũ cô lập tại thôn Sô Ma Hang B.

Sáng 7/11, Công an xã phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa thuyền ra ứng cứu, tiếp cận hiện trường và đưa cả ba người vào bờ an toàn./.