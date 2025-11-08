Gia Lai: Giải cứu thành công 22 người bị mắc kẹt do mưa lũ

Đến chiều 7/11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 19 người dân bị mắc kẹt tại các vị trí cô lập, gồm 2 người già được cứu trên mái nhà, 11 người bị cô lập tại bãi bồi giữa sông Ba và 6 người mắc kẹt trong các chòi canh rẫy. Tất cả đều đã được đưa về an toàn và được chăm sóc y tế.
Cùng ngày, tại xã Ia Hiao, lực lượng Công an xã đã giải cứu thành công 3 người bị nước lũ cô lập tại thôn Sô Ma Hang B.
Sáng 7/11, Công an xã phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa thuyền ra ứng cứu, tiếp cận hiện trường và đưa cả ba người vào bờ an toàn./.
(TTXVN/Vietnam+)