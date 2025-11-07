Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Tối 7/11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 13 và giúp chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên 11.400 cán bộ, chiến sỹ đã được các đơn vị điều động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Tính đến 17 giờ ngày 7/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên và Quảng Ngãi ước khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó Gia Lai chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng, Đắk Lắk hơn 2.000 tỷ đồng.

Hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng triệu khách hàng mất điện và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt...

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh...

Về công tác khắc phục hậu quả sau bão, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trong ngày 7/11, các đơn vị đã điều động 11.439 cán bộ, chiến sỹ (bộ đội: 4.221 người, dân quân: 7.218 người) và 376 lượt phương tiện các loại để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Cụ thể, Quân khu 5 điều động 9.074 cán bộ, chiến sỹ cùng 337 phương tiện các loại giúp dân khắc phục hậu quả tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Quân đoàn 34 điều động 514 cán bộ, chiến sỹ và 22 phương tiện các loại, tổ chức đổ bêtông 42m3, khắc phục sạt lở 100m3 đất, đá tại xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng tham gia giúp dân xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) khắc phục hậu quả bão số 13. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sỹ cũng hỗ trợ người dân chằng chống 106 nhà, 1 trường học, phát quang cây xanh 50 nhà và dọn dẹp 5 trường học tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai).

Quân khu 7 điều động 1.851 cán bộ, chiến sỹ và 17 phương tiện các loại tham gia giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại các phường, xã: Bình Thuận, Hàm Thắng, Ka Đô, Hàm Liên, Sông Lũy, Phan Dũng, Tuy Phong, Tuyên Quang, Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Đối với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, cũng trong ngày 7/11, các đơn vị bao gồm Quân khu 4, Quân khu 5, Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không-Không quân đã điều động 5.499 cán bộ, chiến sỹ và 100 lượt phương tiện các loại giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Kết quả, đã di dời 615 hộ/1.805 nhân khẩu (thành phố Huế); dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa 30 trường học (Quảng Trị: 2, thành phố Huế: 28), 2 trạm y tế và 1 chợ (thành phố Huế); vệ sinh 54,5km đường giao thông (thành phố Huế 49,5km, Đà Nẵng 5km), dọn dẹp 592m3 đất đá (thành phố Huế 317m3, Đà Nẵng 275m3)...

Trước đó, ngày 6/11, Bộ Quốc phòng đã có Công điện số 7101/CĐ-BQP về việc tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão, đề nghị Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục 2, các Quân khu: 4, 5, 7, Quân đoàn 34, các Quân chủng: Hải quân, Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển Việt Nam, các Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh-Tên lửa, các Binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, các Binh đoàn: 12, 15, 18, Học viện Lục quân, Trường Sỹ quan Lục quân 2, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm chắc tình hình diễn biến của bão, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu./.

Bộ Quốc phòng huy động trên 268.000 cán bộ, chiến sỹ ứng phó bão số 13 Tối 6/11, để ứng trực, sẵn sàng nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi bão số 13 đổ bộ, Bộ Quốc phòng đã huy động Quân khu 4, Quân khu 5 và Quân khu 7 và các đơn vị duy trì 268.255 cán bộ, chiến sỹ.