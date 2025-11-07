Các địa phương khẩn trương hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

Đã có thương vong về người, hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng chục nghìn nhà bị tốc mái, nhiều hộ dân phải di dời tránh bão; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực.

Tại Đắk Lắk, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 11/7, nhiều khu dân cư vẫn ngập nặng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, có 3 người chết, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Hiện nay, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đang triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và tập trung khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 11 giờ, ngày 11/7, mưa bão đã khiến 3 người chết (2 người do nhà sập ở xã Xuân Lãnh, 1 người bị cuốn trôi) và 2 người bị thương.

Có 16 nhà sập hoàn toàn; 420 nhà bị tốc mái; 737 lượt nhà bị ngập nước. Khoảng 3.500ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng. Tổng số lồng, bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, với thiệt hại ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng...

Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông, cơ sở hạ tầng... bị hư hỏng, ngập nước.

Một khu dân cư tại xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) bị ngập nặng. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các xã, phường ven biển như Xuân Lộc, Xuân Đài, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, phường Sông Cầu, Xuân Đài... có hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đổ sập, hư hỏng nặng; nhiều khu dân cư ngập sâu, chia cắt... Theo người dân địa phương, đây là cơn bão có sức tàn phá nặng nề trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ; thiệt hại về nhà ở, kinh tế và cây trồng là rất lớn.

Bàng hoàng nhớ lại thời điểm bão đổ bộ, bà Đỗ Thị Thu, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ khoảng từ 18 giờ đến 21 giờ tối 6/11, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến ngôi nhà tốc mái, cả gia đình chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh tránh mưa gió. Chỉ khi ngớt gió cả gia đình mới chạy ra ngoài và may mắn tìm đến nhà hàng xóm để trú tạm.

Theo bà Thu, hơn 30 năm sinh sống ở địa phương mới chứng kiến cơn bão đổ bộ và tàn phá nặng nề nhà ở của gia đình và những hộ dân xung quanh. Mong muốn, chính quyền địa phương và các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ người dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận của phóng viên tại một số vùng trọng điểm nuôi trồng thủy sản ở phường Sông Cầu, xã Xuân Cảnh... nhiều lồng bè nuôi trồng bị sóng to, gió lớn đánh "tan hoang," gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi trồng.

Chưa hết thất thần khi chứng kiến toàn bộ lồng bè nuôi cá bị thiệt hại, ông Nguyễn Văn Quy, phường Sông Cầu cho hay, năm nay gia đình nuôi 12.000 cá mú giống đã được 6 tháng. Tối 6/11, bão 13 gây mưa lớn kèm gió to, sóng lớn đã cuốn trôi toàn bộ số cá đang nuôi gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Trong đợt mưa bão số 13, bà con nuôi trồng thủy sản khu vực này đều chịu thiệt hại nặng nề. Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để người dân nhằm sớm khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống.

Lồng bè và ô nuôi trồng thủy sản phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk “tan hoang” sau bão số 13. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trước ảnh hưởng nặng nề của mưa bão gây ra, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền các địa phương đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả của mưa bão gây ra.

Sau khi kiểm tra thực tế một số xã, phường ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và người dân trong công tác phòng, chống bão số 13, nhất là việc triển khai phương châm "phòng, chống từ xa, từ sớm" đã giúp hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, khẩn trương thông đường, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, hỗ trợ các gia đình có nhà sập, bảo đảm lương thực, nước sạch, điện sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương, ngành chức năng tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng nặng. Đồng thời tiếp tục chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại thứ cấp sau bão.

Tại các xã, phường trên toàn tỉnh Gia Lai, Công an địa phương đã tập trung toàn bộ lực lượng để khắc phục hậu quả nặng nề mà bão số 13 đã gây ra.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân dọn dẹp trụ điện ngã đổ gây cản trở giao thông. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại phường Quy Nhơn Nam, lực lượng xung kích Công an tỉnh phối hợp với Công an phường tập trung dọn 15 điểm cây cối gãy đổ trên địa bàn. Ngoài ra, hỗ trợ dọn dẹp và sửa lại nhà cho 6 hộ dân trên địa bàn.

Theo trung tá Trần Thị Thu Hạnh, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam: “Gió lớn gây tốc mái nhiều căn nhà nên người dân địa bàn phường rất cần sự giúp đỡ từ các lực lượng chức năng. Chúng tôi tập trung lực lượng Công an phối hợp các đơn vị khẩn trương dọn dẹp, khắc phục các trường hợp, địa điểm xảy ra thiệt hại.

Tại xã An Vinh, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, nhiều công trình, nhà cửa người dân hư hỏng. Đặc biệt, việc sửa chữa nhà cửa của người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thợ thi công. Do vậy, lực lượng Công an vừa tập trung thông đường và hỗ trợ người dân sửa lại nhà.

Trên cơ sở rà soát nhanh những gia đình cần hỗ trợ, Công an xã và lực lượng xung kích đang đóng chân tại địa bàn đã khẩn trương lợp lại mái ngói, thu dọn tường rào, cây cối bị gãy đổ cho bà con nhân dân, nhất là những gia đình neo đơn, người già để mọi người nhanh chóng có nơi ăn chốn ở ổn định.

Tại phường An Nhơn, trong đêm 6/11, Công an phường An Nhơn đã cứu hộ kịp thời 3 hộ dân bị sập nhà, cứu 12 người và trong sáng 7/11, cán bộ chiến sỹ Công an phường đã tiến hành khảo sát các tuyến đường bị hư hỏng, ngập nước, cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông và tổ chức dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo thượng tá Huỳnh Tấn Hướng, Trưởng Công an phường Bồng Sơn, trong sáng 7/11, Công an phường đã cử 3 tổ công tác đến hỗ trợ 7 hộ dân sửa lại nhà cửa, giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Bà Đỗ Thị Hồng Tánh (khu phố 1, phường Bồng Sơn) xúc động: “Tui chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp như vậy, mặc dù gia cố nhà cửa nhưng vẫn bị gió làm bay tốc mái và đổ sập tường. Sáng nay được các chú công an dọn dẹp, sửa chữa chứ nếu không thì không biết khi nào mới xong đống ngổn ngang này.”

Tại xã An Lương, sau bão nước sông dâng cao khiến một số khu vực xảy ra ngập, Công an xã triển khai 4 tổ công tác xuống các thôn triển khai việc cứu người và đã kịp thời cứu 12 trường hợp bị bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Giải cứu người dân xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai mắc kẹt do mưa lũ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trong suốt từ tối 6/11 đến 12 giờ ngày 7/11, Công an toàn tỉnh đã cứu hơn 1.500 người dân. Thời điểm hiện tại, công tác giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 vẫn đang được lực lượng Công an tỉnh Gia lai phối hợp các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện.

Tính đến 12 giờ ngày 7/11, toàn lực lượng Công an tỉnh đã giúp đỡ, cứu hộ, được 1.522 trường hợp về nơi tránh trú an toàn; khắc phục xong 24 điểm sạt lở; phân công hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tiến hành cắt dọn cây xanh, khai thông đường xá, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại 513 vị trí nguy hiểm; giúp đỡ sửa chữa nhà cửa, công trình, trường học, cơ sở y tế cho 37 trường hợp./.

Bờ biển Quy Nhơn tan hoang sau cơn bão số 13 Bão số 13 đã làm bãi biển ở các phường Quy Nhơn (Gia Lai) tan hoang, cây cối ngã đổ, biển quảng cáo, mái tôn la liệt trên đường, hàng loạt nhà hàng, quán ăn bị hư hỏng, sập đổ.