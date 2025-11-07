Multimedia

Bờ biển Quy Nhơn tan hoang sau cơn bão số 13

Bão số 13 đã làm bãi biển ở các phường Quy Nhơn (Gia Lai) tan hoang, cây cối ngã đổ, biển quảng cáo, mái tôn la liệt trên đường, hàng loạt nhà hàng, quán ăn bị hư hỏng, sập đổ.

ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-1.jpg
Vỉa hè bị sóng đánh lật từng mảng. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-2.jpg
Cát biển phủ kín nhiều đoạn đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn (Gia Lai). (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-3.jpg
Nhà hàng ven biển Quy Nhơn bị gió giật sập đổ. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-4.jpg
Rác thải bủa vây bãi biển du lịch Quy Nhơn. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-5.jpg
Rác thải bủa vây bãi biển du lịch Quy Nhơn. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-6.jpg
Nhà hàng ven biển Quy Nhơn bị gió giật sập đổ. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
ttxvn-bo-bien-quy-nhon-tan-hoang-sau-con-bao-so-13-7.jpg
Nhà hàng trên đường Xuân Diệu (Gia Lai) bị sập hoàn toàn. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Bão số 13 #Bờ biển Quy Nhơn #Nhà hàng hư hỏng #Thiệt hại do bão Gia Lai
