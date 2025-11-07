Bờ biển Quy Nhơn tan hoang sau cơn bão số 13

Tin cùng chuyên mục
Ninh Bình: Mùa hoa súng nơi miền di sản
Trên những dòng nước phẳng lặng uốn quanh núi đá vôi, những bông súng vươn mình đón nắng sớm, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa thơ mộng.
Những điều ít ai biết về kỳ thi Hương năm Đinh Dậu 1897 tại Nam Định
Kỳ thi đánh dấu những ảnh hưởng đầu tiên của người Pháp lên công tác giáo dục tại Việt Nam, chuyển dần từ nền tảng Nho học sang mô hình phương Tây, đặt nền móng cho nhiều thay đổi nhận thức xã hội.
Làng chài dưới chân cầu Đề Gi tan hoang sau bão
Cơn bão dữ quét qua đã khiến 3 xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây (Gia Lai) tan hoang, tài sản bị cát biển vùi lấp, ngư lưới cụ mất trắng, khoảng 800 căn nhà bị sập từ 30-70%.
Cận cảnh gần 1.000 người “giải cứu” tuyến đường biển du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng
Từ đêm 6/11, bão 13 cuốn cát, rác phủ kín Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương. Sáng 7/11, thành phố Đà Nẵng huy động hơn 1.000 người và hàng chục phương tiện tổng lực làm sạch.
Ngày Pháp luật Việt Nam: Thượng tôn pháp luật, sớm gỡ “thẻ vàng IUU”
Chỉ khi mỗi ngư dân thực sự coi việc tuân thủ pháp luật là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Việt Nam mới có thể chứng minh những nỗ lực không ngừng trong việc quản lý nghề cá theo tiêu chuẩn quốc tế.
Gia Lai: Sạt lở gây chia cắt giao thông, nhiều khu vực ngập lụt do lũ sông Ba
Do ảnh hưởng của bão số 13, sáng 7/11/2025, đoạn đường dẫn vào cầu Kliếc (xã Pờ Tó, phía Đông tỉnh Gia Lai) bị sạt lở khoảng 20m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn.
Đắk Lắk: Nước sông dâng cao gây chia cắt, ngập lụt vùng hạ du
Từ tối mồng 6 đến sáng 7/11/2025, tại tỉnh Đắk Lắk, nước sông Kỳ Lộ (đoạn qua Phú Yên) dâng cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ du, chia cắt giao thông một số tuyến đường và khu dân cư.
Triều cường gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển các xã phía Nam tỉnh Quảng Ngãi
Bão số 13 kèm theo triều cường, sóng biển dâng cao 5m trong đêm 6/11đã gây sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ biển các xã phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.
Phú Thọ: Tuyến đường liên xã bị xuống cấp nghiêm trọng
Toàn bộ bề mặt đường tuyến đường liên xã thuộc xã Liên Sơn (Phú Thọ) dài khoảng 10km, bị hư hỏng nặng, bong tróc, xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ gà", gây khó khăn trong lưu thông và mất an toàn giao thông.
Cảnh tượng tan hoang sau bão số 13 tại tỉnh Gia Lai
Bão số 13 đi qua đã để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai); hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái tôn, biển hiệu… bị đổ ngã.
Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề nhiều nơi ở Gia Lai và Đắk Lắk
Bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai trong tối và đêm 6/11, đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Đặc sắc tại Ngày hội văn hóa-Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu
Ngày 6/11, tại Trung tâm xã biên giới Thu Lũm (Lai Châu) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội văn hóa-Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì như tạo hình trang phục, lễ hội ẩm thực...
Những mái nhà sàn Thái cổ tại Nghệ An đang dần biến mất và bị thay thế
Mái nhà sàn Thái cổ lợp gỗ pơmu, samu có tuổi đời hàng chục năm là biểu tượng văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái ở miền Tây xứ Nghệ và là niềm tự hào của người dân sở hữu.
108 năm Cách mạng tháng 10 Nga: Một trong những sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ 20
Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, cuộc cách mạng tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới.
Cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô
Đêm nghệ thuật “Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo” được tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế.
Đà Nẵng hoàn thành công tác ứng phó trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền
Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cảng Kỳ Hà phối hợp với chính quyền và người dân của các xã Núi Thành và xã đảo Tam Hải cơ bản hoàn thành công tác ứng phó trước khi bão số 13 tràn vào đất liền.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 6/11/2025, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc.
Các địa phương khẩn trương phòng chống bão số 13
Trước khả năng bão số 13 đổ bộ ảnh hưởng đến địa phương, các lực lượng và chính quyền thành phố Đà Nẵng đang triển khai các phương án ứng phó: giúp nhân dân cắt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa.
Người dân ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long chật vật do triều cường
Triều cường dâng cao lúc sáng sớm khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long ngập sâu diện rộng, người dân phải gấp rút sơ tán đồ đạc và chật vật di chuyển để kịp giờ đi làm, đi học.
Quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc tới bạn bè quốc tế
Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam là nơi tái hiện và bảo tồn di sản văn hóa của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đây cũng là 'cầu nối' văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân loay hoay, chật vật lội nước nước về nhà
Nước ngập sâu gây ùn tắc, kẹt xe và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt tại phường Tân Mỹ và Bình Quới.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
Chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn.
Áo lính giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng
Giữa bùn non và mùi ẩm mốc, “áo lính” xuất hiện đúng lúc ở phố Hội: hiệp đồng lực lượng, mở lối an toàn, trả lại sắc vàng bình yên sau gần 5 ngày ngập lũ.
Quân đội tham gia làm sạch môi trường Phố cổ Hội An sau đợt lũ
Ngày 5/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân làm sạch, thu gom rác thải, tẩy rửa môi trường sau khi nước rút.
Quần thể di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc: Giá trị nổi bật toàn cầu
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản dạng chuỗi liên hoàn gồm 12 di tích, cụm di tích thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, với diện tích 525,75ha.
Thủ tướng chủ trì họp BCĐ Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Tối 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khánh Hòa: Ngư dân Đầm Môn tất bật thu hoạch tôm hùm tránh bão Kalmaegi
Trước dự báo bão Kalmaegi (bão số 13) có thể ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Trung Bộ, hàng trăm hộ dân tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, đang khẩn trương thu hoạch tôm hùm, cá bóp đưa vào bờ.
Huế: Người dân phường Dương Nỗ vẫn trầm mình chống chọi với lũ
Ngày 4/11, hơn 500 hộ dân phường Dương Nỗ (thành phố Huế) vẫn còn ngập sâu sau hơn 9 ngày mưa lũ, nhiều khu dân cư vùng trũng vẫn phải đi lại bằng thuyền.