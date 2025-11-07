Khắc phục bão số 13: Gia Lai tập trung khôi phục về điện và giao thông

Sáng 7/11, khu vực Gia Lai thời tiết nắng ráo, người dân cũng như các lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.

Ghi nhận thực tế tại nhiều tuyến đường khu vực các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam… hệ thống cây xanh bị đổ, gãy gập; hàng loạt trụ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, panô quảng cáo… ngổn ngang sau bão. Toàn bộ khu vực Gia Lai đông đã bị mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Dọc tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ Khu đô thị Đại Phú Gia đến vòng xoay Hoa Lư, hệ thống điện chiếu sáng đô thị, biển hiệu, pano tuyên truyền đổ rạp hoàn toàn. Cùng với đó là hàng loạt cây xanh bị bất gốc, gãy gập. Tại các tuyến đường Lê Thanh Nghị, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Lê Duẩn, Chương Dương… cũng ngổn ngang sau bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, tính đến 5 giờ sáng 7/11, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết, 1 người mất tích và 2 người bị thương. Về tài sản, 45 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.400 ngôi nhà bị tốc mái; 3 điểm giao thông tại xã An Vinh bị sạt lở, chia cắt cục bộ.

Về tài sản, 18 tàu, 2 thuyền bị chìm; 4 tàu và 34 lồng cá bị hư hỏng nặng; trong đó, Đầm Đề Gi có 16 tàu bị chìm, sông Sê San 2 thuyền; nhiều tàu cá neo đậu tại khu vực Nhơn Hội cũng bị chìm, hiện chưa thống kê đầy đủ.

Bão cũng đã làm nước biển dâng cao gây ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển khu vực Hoài Nhơn Bắc, mực nước dao động từ 10-40cm, có nơi lên đến 80cm. Hàng nghìn hécta lúa và hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống điện, cây xanh, bảng hiệu, cửa kính bị gió mạnh quật ngã, hư hỏng nặng. Toàn tỉnh mất điện diện rộng, liên lạc nhiều khu vực bị gián đoạn; công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung kiểm tra, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, khôi phục điện và thông tin liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong sáng 7/11, thời tiết nắng ráo, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai các công tác khắc phục hậu quả sau bão 13.

Tại nhiều tuyến đường, Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã tiến hành phân công các đội thực hiện phát dọn, cắt tỉa, di dời các cây xanh ngã đổ, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân lưu thông, sinh hoạt trở lại bình thường sao bão. Nhờ thời tiết nắng ráo, các công nhân làm việc liên tục nhằm nhanh chóng đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Cùng thời điểm, lực lượng điện lực Gia Lai cũng đang nỗ lực tiến hành kiểm tra, khoanh vùng các điểm sự cố, khẩn trương khắc phục đường dây và trụ điện bị ảnh hưởng. Với sự triển khai đồng bộ và kịp thời, ngành điện lực phấn đấu cấp điện trở lại cho người dân sinh hoạt trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực Gia Lai, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 đã làm 679.000/976.000 (69%) khách hàng mất điện; Riêng Phía đông có 497.000 (98%) khách hàng bị ảnh hưởng.

“Trong sáng 7/11, Điện lực Gia Lai đã huy động nhân lực tại chỗ 400 người, từ phía Tây xuống thêm 60 người, hơn 40 xe chuyên dụng cẩu, tải, nâng người để tập trung khắc phục. Đồng thời, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đang tiếp tục huy động thêm khoảng 250 nhân lực chuyên nghiệp từ 4 tỉnh miền Trung vào hỗ trợ để khẩn trương khôi phục điện,” ông Thái Minh Châu cho biết.

Do bão số 13 có sức ảnh hưởng diện rộng, vì thế hệ thống điện nhiều điểm bị ảnh hưởng, phương tiện cơ giới chưa thể tiếp cận được. Trước tình hình này, các công nhân điện lực đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố.

“Dự kiến đến trưa ngày 7/11 sẽ cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm phường Quy Nhơn, các hệ thống bệnh viện trong khu vực trung tâm,” ông Châu cho biết thêm./.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão Trong số 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng.