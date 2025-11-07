Ảnh hưởng bão số 13: Quảng Ngãi ghi nhận một người tử vong do bão

Sáng 7/11, ông Đặng Ngọc Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), trên địa bàn xã đã ghi nhận một trường hợp tử vong là anh A Khuê (trú thôn Kon Bơ Băn).

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 6/11, trong lúc tham gia giao thông trên đường, anh A Khuê bị cây gãy đổ vào người. Dù đã được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (cơ sở 2) cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có người tử vong. Bên cạnh một người tử vong, chính quyền địa phương cũng ghi nhận 2 trường hợp khác tại thôn Kon Gu II và Kon Bơ Băn bị thương; 45 căn nhà bị tốc mái nhà, bếp, vòm; gãy đổ 3 cổng chào thôn; gãy, đổ nhiều cây cao su, sầu riêng và trụ trồng tiêu.

Hiện tại, trên địa bàn xã mất điện cục bộ tại một số thôn; các tuyến đường giao thông đã được thông suốt, không bị chia cắt; các đơn vị trường học không bị ảnh hưởng lớn.

“Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục kiểm tra, rà soát đánh giá thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền và đưa ra phương án xử lý kịp thời; đồng thời, chỉ đạo, phối hợp với Ban quản lý thôn, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động người dân không ra sông suối bắt cá, vớt củi… khi mưa, lũ; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại do bay mái nhà lợp lại nhà ở để sớm ổn định cuộc sống,” ông Đặng Ngọc Tiến thông tin thêm.

Cùng ngày, sau khi bão số 13 đi qua, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương ra quân hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống.

Tại tổ dân phố Châu Me, phường Sa Huỳnh, trong ngày 7/11, Ban chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 887, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực ven biển; san gạt, hốt dọn lượng lớn đất, cát tràn vào theo triều cường gây bồi lấp tuyến đường dân sinh.

Ông Nguyễn Thuỷ, người dân địa phương bộc bạch, triều cường, sóng dữ đã gây nhiều thiệt hại. Rất may, nhờ các lực lượng này kịp thời hỗ trợ nên bà con vơi bớt phần nào nỗi lo, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Sa Huỳnh Võ Ngọc Thống cho hay, đơn vị đã gấp rút giúp dân gia cố lại nhà cửa bị hư hỏng, thông các tuyến đường bị vùi lấp, sạt lở tạo điều kiện để mọi người lưu thông qua lại an toàn.

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội cũng đã huy động tối đa nhân lực tập trung về các thôn Thanh Long, Mỹ Khánh, Vinh Phú thuộc xã Long Phụng khẩn trương giúp người dân khắc phục, sửa chữa lại nhà ở bị lốc xoáy làm tốc mái.

Ông Ngô Long, thôn Thanh Long chia sẻ, gia đình phải bỏ tiền mua sắm thêm rui mè (xà gồ) để các chiến sĩ gia cố lại phần mái bởi lốc xoáy đã làm sụp gãy, hư hại nặng.

Binh nhất Nguyễn Quốc Duy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chúng tôi dốc toàn lực hỗ trợ người dân với mong muốn hoàn thành công tác này trong thời gian sớm nhất có thể.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Phụng Ngô Văn Thanh thông tin, địa phương đã tập trung chỉ đạo các lực lượng như công an, quân đội, các hội đoàn thể, đoàn viên thanh niên… đồng loạt ra quân, cơ động các địa bàn để sát cánh cùng bà con trong việc khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, giúp họ nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Hành động ý nghĩa này càng thắt chặt thêm tình đoàn kết “quân-dân”, nhất là trong thời khắc phải đối mặt với thiên tai, bão tố./.

Quảng Ngãi: Trực thăng quân đội hỗ trợ tìm kiếm 3 người mất tích trên biển Anh L.V.S (37 tuổi ở thôn Tây An Hải) và anh P.D.Q (47 tuổi ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng để cứu người nhảy cầu nhưng sau khi vớt được anh D.Q.C, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ.