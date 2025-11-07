Quảng Ngãi: Trực thăng quân đội hỗ trợ tìm kiếm 3 người mất tích trên biển

Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết địa phương đã kiến nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm 3 người mất tích trong chiều 6/11.

Trực thăng hiện đã xuất phát từ Sư đoàn 372 ở Đà Nẵng bay vào tìm kiếm.

Trong sáng 7/11, Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn đã điều 5 tàu, trong đó có 1 tàu cứu hộ của lực lượng biên phòng hỗ trợ tìm kiếm 3 người mất tích nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Trước đó, chiều 6/11, anh D.Q.C (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Sau đó, anh L.V.S (37 tuổi ở thôn Tây An Hải) và anh P.D.Q (47 tuổi ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng để cứu người nhảy cầu.

Sau khi vớt được anh D.Q.C, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ được.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm (VT0035) để tìm kiếm.

Đến gần 18 giờ cùng ngày (6/11), do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm phải tạm dừng.

Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cũng đã cử các lực lượng sửa chữa tuyến đường, đảm bảo giao thông an toàn.

Chính quyền huy động lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân, biên phòng… giúp người dân có nhà bị ảnh hưởng bởi triều cường, nước biển dâng khắc phục hậu quả bão lũ trong đêm 6/11./.

