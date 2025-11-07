Gia Lai: Giải cứu thành công 22 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 7/11, ở tỉnh Gia Lai nhiều nơi có mưa to, gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải cứu thành công 22 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Tại xã Ia Tul, lũ lớn từ thượng nguồn sông Ba đổ về khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Nhận được tin báo có người dân mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa đã huy động canô cùng các lực lượng phối hợp ứng cứu khẩn cấp.

Đến 13 giờ ngày 7/11, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 19 người dân bị cô lập, trong đó 15 người dân xã Ia Tul và 4 người từ tỉnh Đắk Lắk sang làm thuê.

Cụ thể, 2 người già được cứu trên mái nhà, 11 người bị mắc kẹt tại bãi bồi giữa sông Ba và 6 người tại các chòi canh rẫy.

Tất cả đã được đưa vào bờ an toàn và được theo dõi sức khỏe. Cùng ngày, tại xã Ia Hiao (khu vực giáp ranh phường Ayun Pa), Công an xã đã giải cứu thành công 3 người bị nước lũ cô lập tại thôn Sô Ma Hang B về nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 7/11, nhóm người này đang ở trong một căn chòi tại thôn Sô Ma Hang B thì nước lũ bất ngờ dâng cao, cô lập hoàn toàn khu vực khiến họ mắc kẹt giữa dòng nước.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện và báo tin cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Hiao phối hợp cùng các lực lượng tổ chức ứng cứu, bố trí thuyền đưa cả ba người vào nơi an toàn.

Hiện mực nước sông Ba tại khu vực Ayun Pa đang xuống chậm. Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại tài sản do mưa lũ gây ra./.

