Thiệt hại ban đầu do bão số 13 ở Đắk Lắk và Gia Lai

5 người thiệt mạng ở Đắk Lắk và Gia Lai: 2 người; 6 người bị thương, 52 nhà ở bị sập, 9 tàu bị sóng đánh chìm là những thiệt hại bước đầu do bão số 13 được thống kê sơ bộ.

Theo thống kê từ các địa phương, bão số 13 đã gây thiệt hại bước đầu như sau 5 người thiệt mạng, trong đó Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người; 6 người bị thương. 52 nhà ở bị sập, 9 tàu bị sóng đánh chìm.

Bão số 13 cũng gây mất điện diện rộng tại Gia Lai.

Hiện, các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan, với phương châm lấy phòng là chính, đặc biệt là sự chủ động của chính quyền và nhân dân các địa phương, tuy cơn bão rất mạnh nhưng thiệt hại đã được giảm nhẹ, thấp hơn rất nhiều so với các cơn bão có cường độ tương đương trong quá khứ đã đổ bộ vào khu vực./.