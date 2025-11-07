Gia Lai: Sạt lở gây chia cắt, nhiều khu vực ngập lụt do lũ sông Ba dâng nhanh

Sáng 7/11, ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết khoảng 1 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đã xảy ra sạt lở khoảng 20m đường dẫn vào cầu Kliếc (đoạn qua xã Pờ Tó), khiến đoạn đường bị đổ sập, gây chia cắt giao thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa khu vực đường bị sập để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.Đây là tuyến đường kết nối xã Pờ Tó và xã Chơ Long, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Sự cố sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân khu vực này và các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 19.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 (bão Kalmaegi) kết hợp không khí lạnh tăng cường, từ chiều 6/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Ba và các phụ lưu dâng nhanh, gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, mưa lớn đã khiến mực nước sông Ba tại cầu Bến Mộng (xã Ia Trok, khu vực phía Đông tỉnh) vượt báo động 3 và tiếp tục có xu hướng tăng.

(Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ lên nhanh trong đêm khiến nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư dọc sông bị ngập sâu, chia cắt.

Tại xã Ia Pa, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực ngập sâu. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Pa cho biết toàn xã có khoảng 300 nhà dân bị ngập, riêng thôn Nơ Nang 2 bị chia cắt hoàn toàn.

Trong đêm 6/11, chính quyền xã cùng lực lượng dân quân và công an đã hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.

Anh Đỗ Văn Triều, người dân thôn 1, xã Ia Pa, kể lại: “Nước lên rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đã ngập gần hết nhà. Cả nhà tôi phải dỡ đồ chạy sang nhà người thân để tránh lũ.”

Tại xã Ia Hiao, mưa lớn cũng khiến toàn xã bị ngập cục bộ, khoảng 450 nhà dân ngập trong nước. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khơi thông các tuyến kênh mương, đảm bảo an toàn cho người dân vùng thấp.

Trên tuyến Quốc lộ 25, đoạn qua phường Ayun Pa, nước lũ dâng cao làm chia cắt giao thông, nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua vùng ngập.

Tại đèo Tô Na (đoạn qua xã Chư Rcăm), mưa lớn làm sạt lở mái taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Các đơn vị chức năng đã huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt, thông tuyến bước đầu trong sáng 7/11.

Hiện tỉnh Gia Lai đang tập trung chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phương án sơ tán dân vùng trũng thấp, ven sông suối; đồng thời bố trí lực lượng trực gác, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm ngập, sạt lở.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày 7 và 8/11, khu vực Trung và Đông Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp./.

